В Германии оценили шансы Шольца вновь занять кресло канцлера

«Даже среди членов своей партии он непопулярен. Им не кажется, что он хорошо справляется, и они не хотят, чтобы он снова был главным кандидатом в канцлеры», - сказал Нимайер.

По его мнению, шансы Шольца стать канцлером малы. На должность могли бы претендовать представители правых партий или Сара Вагенкнехт. Сейчас многие ее поддерживают.

Ранее Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ на выборах 2025 года. Он уверен, что его партия одержит победу.

Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам сформируют новое правительство, а также выберут канцлера. Сейчас Шольц возглавляет коалиционное правительство, куда помимо Социал-демократической партии входят «зеленые» и свободные демократы. Рейтинг партии колеблется на уровне 14-16%.

Ранее стало известно, что Шольц и другие члены федерального правительства потратили более полумиллиона евро на необоснованные авиаперелеты. Противники социал-демократов обвинили их в растрачивании бюджетных средств.