В Германии оценили готовность страны к войне с Россией

«Это французская и британская армии», - сказал он.

По мнению Биттерлиха, бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает остальным Вооруженным силам в Европе из-за меньших расходов на оборону. Германии нужна настоящая армия и для ее укрепления понадобится не меньше четырех-пяти лет, заключил дипломат.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что правительство ФРГ заранее подготовило план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Согласно документу, во время обороны в Германии введут нормы на распределение пищи среди населения посредством карточек.