14 февраля 2025, 20:01

В Германии европейских лидеров сравнили с оленями

Global Look Press
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал глав европейских стран не вести себя как олени. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию которого вели на сайте мероприятия.

«Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар», - сказал он.

Штайнмайер подчеркнул, что западные страны как субъекты международного процесса способны сами разрешить существующий кризис и их не должен «парализовывать леденящий страх».

Президент Германии также заявил, что его беспокоит жесткий тон в международной политике, особенно со стороны администрации США. По словам Штайнмайера, это не должно стать моделью для нового мирового порядка.

Ранее канцлер Олаф Шольц выступил с предложением ввести режим ЧП, так как США «угрожают безопасности» Германии, писал RT.

Он отметил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стали для него неожиданностью.

Германия США Европа Олаф Шольц
14 февраля 2025, 19:05
В США критически отнеслись к решению Румынии отменить выборы
Global Look Press
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Румыния отменила результаты президентских выборов, опираясь на необоснованные подозрения разведывательного агентства и из-за огромного давления со стороны континентальных соседей. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».

По словам Вэнса, основной аргумент заключался в том, российская дезинформация якобы «заразила» румынские выборы. Однако политик призвал взглянуть на это с другой стороны.

«Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная», -сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Румынии следует объясниться за грязные слова о том, что Россия якобы вмешалась в выборы, а после забрать их обратно. Эту информацию Захарова назвала фейком.

США Россия Румыния Выборы
14 февраля 2025, 16:58
Папа римский слег в больницу
Global Look Press
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Папу римского Франциска отправили в больницу для лечения хронического бронхита. Об этом сообщило издание Vatican News со ссылкой на Зал печати Святого престола.

«Папу Франциска для проведения стационарного лечения бронхита и необходимых диагностических обследований госпитализировали в римскую больницу имени Агостино Джемелли», - заявили журналисты.

Понтифику 88 лет, он заболел бронхитом еще в январе. Несмотря на усилия врачей, заболевание приобрело хроническую форму. Тем не менее, папа римский выписался из медучреждения и продолжил работать.

Но после запланированных аудиенций в Доме Святой Марфы 14 февраля Франциска госпитализировали для продолжения лечения.

Несколько дней назад понтифик провел встречу с художником Никасом Сафроновым, который подарил ему картину с изображением места его служения в Буэнос-Айресе. Полотно посетило Международную космическую станцию на орбите Земли.

Больницы Врачи Папа римский
14 февраля 2025, 15:40
Шольц уйдет из политики, если перестанет быть канцлером
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что завершит политическую карьеру после того, как покинет пост. Об этом он рассказал в видеоподкасте Young & Naive.

Шольц объяснил свое решение тем, что снова хочет стать «нормальным гражданином».

Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля. Главным соперником Шольца считают кандидата от ХДС/ХСС Фридриха Мерца. На втором месте, судя по рейтингам, находится правая партия «Альтернатива для Германии». Правящие социал-демократы и «зеленые» делят третье-четвертое места.

Ранее Шольц раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска , поддержавшего «Альтернативу для Германии». По мнению канцлера, позиция основателя Tesla и SpaceX вредит демократическому развитию всего Евросоюза.

Германия Олаф Шольц Выборы
14 февраля 2025, 14:47
Увезенного в Газу россиянина Труфанова освободят 15 февраля
Global Look Press
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Захваченного в октябре 2023 года во время атаки боевиков ХАМАС на Израиль россиянина Александра Труфанова освободят из сектора Газа 15 февраля. Об этом сообщили представители боевого крыла группировки «Исламский джихад»* в Telegram-канале.

В публикации напомнили, что это уже шестой обмен по возвращению в Израиль захваченных заложников в обмен на заключенных палестинцев.

«Мы решили завтра, в субботу, освободить сионистского заключенного Александра Труфанова в рамках шестой части первого этапа сделки по обмену пленными», - отметила группировка В конце января президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел сделать все возможное для освобождения из сектора Газа попавшего в плен соотечественника.

Глава государства подчеркнул, что у заложника два гражданства, одно из которых российское, поэтому забывать о нем нельзя.

Вопрос освобождения Труфанова и других заложников 3 февраля поднял заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с представителем группировки ХАМАС Абу-Марзуком.

Собеседник российского дипломата пообещал передать Труфанова в ближайшее время. Он подчеркнул, что решение о его освобождении принято в рамках выполнения первого этапа сделки по прекращению боевых действий в секторе Газа.

*«Исламский джихад» - запрещенная в России террористическая организация

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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