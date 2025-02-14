В Германии европейских лидеров сравнили с оленями

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«Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар», - сказал он.

Штайнмайер подчеркнул, что западные страны как субъекты международного процесса способны сами разрешить существующий кризис и их не должен «парализовывать леденящий страх».

Президент Германии также заявил, что его беспокоит жесткий тон в международной политике, особенно со стороны администрации США. По словам Штайнмайера, это не должно стать моделью для нового мирового порядка.

Ранее канцлер Олаф Шольц выступил с предложением ввести режим ЧП, так как США «угрожают безопасности» Германии, писал RT.

Он отметил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стали для него неожиданностью.