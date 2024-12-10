10 декабря 2024, 12:16

В ГД заявили об обязанности новых властей Сирии изучить соглашения по российским базам

Global Look Press
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Новым сирийским властям в будущем придется рассмотреть предыдущие соглашения с Россией, касающиеся военных баз на территории страны. Об этом сообщил глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, видеозапись его интервью опубликовал Telegram-канал Shot.

Он напомнил, что Сирия и Россия заключали договор о размещении баз сроком на 49 лет. По его словам, сейчас военные объекты продолжают выполнять свои задачи.

«Сейчас обсуждать судьбу наших баз, естественно, преждевременно», - подчеркнул депутат.

Картаполов подтвердил, что российская сторона ведет переговоры с новым сирийским руководством. Это позволит в будущем решать серьезные задачи, добавил он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что решение по российским базам будет приниматься сирийцами, а не американской стороной. США не располагают данными о позиции и планах новых властей Сирии по поводу присутствия в стране военных из России, отметил он.

Госдума РФ Сирия Захват власти в Сирии
10 декабря 2024, 11:03
В Госдепе высказались о будущем российских военных баз в Сирии
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Будущее российских военных баз в Сирии должны решать сами сирийцы, у США нет информации по этому вопросу. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, сообщило Reuters.

«Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ [США]», - сказал он.

Также Миллер отметил, что американская сторона не знает о планах нового правительства Сирии, неизвестна и его позиция о присутствии российских сил на территории республики.

Ранее WP опубликовала данные о то, что после госпереворота американские военные помогли оппозиционным вооруженным формированием занять важные позиции в Сирии.

По данным журналистов, количество военных США в разных точках на востоке страны составило около 800 человек. Также Белый дом призвал Ирак не разрешать военным пересекать сирийскую границу.

США Белый дом в США Сирия Госдеп США Военные Россия Ирак
10 декабря 2024, 05:46
«Стали мишенью». Американский сенатор выступил со срочным призывом по Сирии
Unsplash
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Американский сенатор Рэнд Пол обратился к властям с призывом о срочном возвращении военных США из Сирии. Он написал об этом в социальной сети Х.

Рэнд Пол, сенатор от Республиканской партии, указал, что США необходимо прекратить участвовать в сирийском конфликте.

«Это не наша борьба», - пояснил политик.

Пол считает, что война в Сирии столкнула исламистов с социалистическими курдами и «иранскими марионетками». Нынешнее присутствие американских солдат на сирийской территории на данный момент сдерживающим фактором не является, добавил сенатор.

«900 американских солдат, разбросанных по Сирии, стали мишенью», - пояснил политик.

США держат в Сирии военный контингент с 2014 года. В воскресенье, 8 декабря, власть в стране взяли повстанцы. В тот же день американская авиация нанесла серию ударов по позициям террористов на сирийской территории.

Позднее в Пентагоне заявили, что американская сторона сохранит военное присутствие на востоке страны. При этом пресса сообщала, что падение режима Башара Асада застало США врасплох.

США Сирия Захват власти в Сирии
10 декабря 2024, 04:39
Орбан провел день с Трампом и Маском в поместье Мар-а-Лаго
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. Кроме самого Трампа, на встрече также присутствовали его будущий советник по нацбезопасности Майк Уолц и миллиардер Илон Маск. Об этом Орбан сообщил в соцсети Х.

«США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем», - написал премьер Венгрии. Кроме этого, он продемонстрировал неформальные фотографии со встречи.

Маск прокомментировал пост Орбана, написав «интересная беседа».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что тоже присутствовал на встрече, и назвал эту беседу «долгой».

Ранее Виктор Орбан заявил, что разрешение конфликта на Украине зависит от ситуации в США. По его мнению, вновь избранный президент Дональд Трамп хочет мира, а действующий лидер Джо Байден - продолжать конфликт.

США Венгрия Дональд Трамп Илон Маск Виктор Орбан
10 декабря 2024, 00:52
Иран призвал ООН отреагировать на действия Израиля в Сирии
Unsplash
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Иранские власти осудили вторжение израильских войск на сирийскую территорию. Министерство иностранных дел Ирана призвало Совет Безопасности ООН привлечь Израиль к ответу за такие действия, сообщило РИА «Новости».

Заявление в адрес Совбеза ООН направил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи. Действия Израиля он охарактеризовал как акт агрессии и открытое нарушение Устава ООН.

Израильские войска с 9 декабря расширяют буферную зону в сирийской части Голанских высот. Военные вышли за пределы линии разграничения, которую установили еще после войны Судного дня.

Сухопутные войска Израиля вошли на территорию Сирии впервые за полвека. Начальник штаба армии генерал-лейтенант Херци Халеви подтвердил, что военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах.

Премьер-министр Израиля также выступил с отдельным заявлением. Он вновь указал, что израильские власти не собираются отдавать контроль над Голанами. Позднее ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным базам Сирии.

Израиль Сирия Военные Иран ООН

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