В Газе достигли соглашения о прекращении огня

Читайте нас в:

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о скором освобождении израильских заложников в секторе Газа, ссылаясь на достигнутые договоренности по этому вопросу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер написал об этом в социальной сети Truth Social.

Информацию о том, что палестинская группировка освободит заложников из числа израильтян сообщил и телеканал Al Jazeera , ссылаясь на источники.

«33 израильских заложника будут освобождены на первом этапе реализации соглашения», - уточнил канал.

Кроме того, по информации телеканала Израиль освободит около 250 палестинских заключенных, а также отведет силы на глубину 700 метров от границ сектора Газа.

До этого Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац поручил военным разработать план полной ликвидации движения ХАМАС , если к инаугурации Трампа не получится договориться по пленным.