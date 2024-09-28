В ФРГ задержали супругов за незаконный показ российских каналов, им грозит тюрьма

По данным следствия, 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством, проживающие в городе Карлсруэ, как минимум с начала 2022 года распространяли онлайн-доступ к нескольким российским телеканалам, находящимся под ограничительными мерами ЕС.

Во время обыска у подозреваемых изъяли оборудование для стриминга, некие «письменные доказательства» и 40 тысяч евро наличными. Также конфисковали интернет-домен, через который осуществлялся доступ к таким российским телеканалам, как «Россия 1» и RT.

Прокуратура Карлсруэ обвинила супругов в нарушении закона о внешней торговле. За организацию незаконной трансляции российских телеканалов, подпавших под санкции, им грозит до года тюремного заключения.

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел тысячи ограничительных мер против Москвы, включая блокировку доступа к российским СМИ, таким как Sputnik и RT.

Ранее посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик перепутал телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня», отвечая на вопрос о введенных против российских СМИ санкциях.