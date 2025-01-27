В ФРГ нашли способ мотивировать избирателей голосовать на выборах в бундестаг

Таким образом городское руководство хочет повысить явку на выборах - в прошлый раз, в 2021 году, она была ниже, чем в среднем по стране.

Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля. Этот созыв станет для немецкого парламента 21-м, а распустить его решили после того, как большинство парламентариев поддержали вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» и призвал немцев выходить на улицы и голосовать за свое будущее, чтобы не утратить национальную идентичность в условиях глобализации.