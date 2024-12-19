В Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет

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Воздушное судно вылетело из Литвы в Псков, причем маршрут пролегал через территорию Латвии. Пилот совершил посадку в Хельсинки с целью дозаправки.

По данным радиокомпании, одним из пилотов был гражданин Литвы Робертас Петкус, ранее заподозренный в нарушении санкций.

Самолет был приобретен в Вильнюсе при помощи советника начальника Отдела по надзору за полетами Литовского агентства транспортных компетенций Ритиса Дулинскаса.

На борту также находился гражданин Латвии, заявивший, что самолет купили его латвийские родственники, а через Россию они планировали добраться до Казахстана.

«Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», - заявил мужчина.

Он уже пожаловался в прокуратуру Финляндии на действия финской таможни.

Ранее в аэропорту Техаса столкнулись два самолета из-за отказа электроники.