В Финляндии раскритиковали решение ЕС по укреплению границ с Россией

Так он прокомментировал заявление фон дер Ляйен о передаче 170 миллионов евро государствам ЕС, которые граничат с Россией. Деньги нужны для противодействия угрозам, которые якобы исходят от нее.

«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу [с Россией] закрытой, убивая экономику Восточной Финляндии», - сказал профессор.

Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что НАТО концентрирует силы на границах России и Белоруссии, чтобы расположить там системы для тактического ядерного оружия. По его словам, стратегическая ситуация в Европе ухудшилась после вступления Финляндии и Швеции в альянс.