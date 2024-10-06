06 октября 2024, 20:36

В Финляндии призвали повреждать автомобили российских дипломатов

РИА «Новости»
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Посольство РФ в Финляндии отреагировало на антироссийский выпад сотрудника Внешнеполитического института. Он призывал повреждать строительной техникой и поливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. Свой комментарий дипмиссия разместила в Telegram-канале.

В посольстве отметили, что сотрудники Внешнеполитического института и раньше были замечены в разжигании русофобских настроений. Однако нынешний призыв к нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходит все границы.

«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это - ее черные страницы», - напомнили в дипмиссии.

Ранее в российском посольстве прокомментировали оскорбление российских футболистов на матче в Турку. Уровень русофобии и расистских настроений назвали критичным.

Финляндия Россия Русофобия
06 октября 2024, 21:18
Иран заявил о готовности к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем
РИА «Новости»
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Иранское командование имеет несколько планов на случай полномасштабной войны с Израилем. Такое заявление сделал командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири. Его процитировало агентство Tasnim.

«Мы разработали несколько сценариев столкновения с противником», - заявил Тангсири.

Иранский контрудар будет зависеть от действий израильтян, отметил контр-адмирал. Командование Ирана проанализирует все возможные сценарии развития конфликта, добавил Тангсири.

Воздушное пространство Ирана закрыли для всех видов воздушных судов с 21:00 воскресенья до 06:00 предстоящего понедельника. В течение девяти часов в аэропортах страны не будут ни принимать, ни выпускать грузовые и пассажирские рейсы.

Израиль Войны Иран Ближний Восток Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 19:34
Иран прекратил авиасообщение до утра 7 октября
РИА «Новости»
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Воздушное пространство Ирана закроют для всех видов воздушных судов с 21:00 воскресенья, 6 октября до 06:00 предстоящего понедельника. Об этом сообщило агентство Aasriran о ссылкой на заявление Национального управления.

В ведомстве уточнили, что на девять часов аэропорты Ирана прекратят принимать и отправлять грузовые и пассажирские рейсы.

Купивших билеты клиентов попросили связаться с перевозчиками для получения консультации о возврате средств. Все авиакомпании перевели на выполнение обязательных инструкций Национального авиационного управления.

В последний раз Иран закрывал свое воздушное пространство перед массированным ударом по Израилю 2 октября, запустив не менее 400 ракет, ожидая немедленного ответа.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что Израиль не оставит обстрел своей территории со стороны Ирана без серьезного ответа. Но в какой форме он пройдет пока неизвестно. При этом эксперт отметил, что не ждет начала крупной войны на Ближнем Востоке.

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ответный план по ответу на обстрел со стороны Ирана еще готовится. Но ни сроков, ни формата глава государства не раскрыл.

Самолеты Иран Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 18:44
Сразу два теракта одновременно произошли в Израиле
Pxhere
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Сразу два террористических акта одновременно произошли на юге Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Первую атаку зафиксировали на центральном вокзале в городе Беэр-Шева. Второе нападение - на улице Шмириягу аЛеви.

Жертвой теракта стала молодая женщина в возрасте около 25 лет. Еще 10 человек пострадали. Пятерых госпитализировали с огнестрельными ранениями, еще пять человек получили легкие травмы.

Вокзал атаковал гражданин Израиля Ахмад Саид Акаби. Он является уроженцем деревни Хура, ранее был судим. Террориста ликвидировали.

Израиль Терроризм
06 октября 2024, 17:44
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
Global Look Press
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Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо скончался. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией.

Он умер в возрасте 28 лет.

«Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью своей прекрасной жизни», - сообщили представители ассоциации.

Сэмми родился в Италии в городе Скио. Ему поставили диагноз прогерия в возрасте двух лет. Он получил известность благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми».

Прогерия представляет собой генетическое заболевание, которое провоцирует преждевременное старение организма. Средняя продолжительность жизни пациентов с этим недугом составляет всего 13 лет.

В Великобритании местная жительница решила заняться йогой, чтобы избавиться от болей в спине, но внезапно узнала о редкой форме рака яичников. Девушка думала, что у нее зажало нервы в спине, но позже появились новые симптомы, которые указали на онкологическое заболевание.

Италия Здравоохранение Болезни

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