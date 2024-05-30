В Финляндии предложили депортировать беженцев в Албанию и Марокко

«Мы хотим развивать сотрудничество с этими странами, чтобы узнать, смогут ли они осуществлять процесс предоставления убежища», - подчеркнул он.

Финляндия взяла в пример Великобританию, которая с апреля отправляет мигрантов - соискателей убежища в Руанду.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила , что находящийся на рассмотрении парламента страны законопроект предусматривает отказ от предоставления беженцам убежища на российской границе. Исключение сделают только для тех, кто находится в заведомо уязвимом положении.