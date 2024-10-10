10 октября 2024, 04:53

В Финляндии назвали самую большую угрозу для Европы

РИА «Новости»
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НАТО и русофобия являются самыми большими угрозами для Европы. Об этом написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

« НАТО и НАФО - самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» - поинтересовался он.

Так профессор отреагировал на слова нового генсека НАТО Марка Рютте о новом санкционном режиме против России, который якобы исключит мнимые гибридные угрозы альянсу.

Если говорить о НАТО, то речь идет об интернет-сообществе, созданном для распространения русофобии. Его деятельность одобряют официальные представители Украины и натовских стран.

До этого Малинен заявил, что НАТО переживает один из самых тяжелых периодов в своей истории, так как единство альянса исчезло, сообщил RT.

Ранее Рютте посещал с необъявленным визитом на Украину, чтобы выразить киевскому режиму свою поддержку. По мнению политолога Дмитрия Соина, новый генсек альянса является глубоко убежденным и идеологическим русофобом. Кроме того, Зеленский для него является соратником и близким другом.

Финляндия Европа Россия НАТО Русофобия
10 октября 2024, 04:16
Ураган «Милтон» разрушил во Флориде больше сотни домов
Unsplash
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Перед выходом урагана «Милтон» на сушу во Флориде произошла серия торнадо, которые разрушили 125 домов. Начальник управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри сообщил об этом телеканалу ABC News.

«По предварительным данным, разрушено около 125 домов, большинство из которых - передвижные дома и дома престарелых. Поэтому мы пытаемся добраться до самых уязвимых слоев населения Флориды, чтобы убедиться, что о них позаботятся», - сказал он.

За день в штате произошли не менее 15 торнадо, в основном в Южной Флориде. Власти объявили предупреждения в восточных районах, от Уэст-Палм-Бич до Орландо.

«Милтон» настиг Флориду в районе местности Сиеста-Ки. Поднялись штормовые волны и ветер третьей категории. По информации ABC News, во всем штате без электричества остались более 606,4 тысячи абонентов.

США Катастрофы Ураган Недвижимость
10 октября 2024, 03:59
«Никто не ожидал». Ураган не заставил русских во Флориде покинуть дома
Unsplash
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Многие жители Центральной Флориды уехали в сторону Джорджии, спасаясь от урагана «Милтон». Однако большинство русскоязычных запаслись продовольствием и остались дома, сообщил РИА «Новости» основатель общественной организации Russian-American Community Center of Florida Михаил Фарфел.

Несколько дней назад на Флориду обрушился ураган «Хелена», и американцы не ожидали нового разгула стихии. Фарфел сообщил, что на улицах остались горы строительного мусора, поваленные деревья и сломанная мебель.

«Никто не ожидал, что новый ураган придет так скоро. <…> Жители Центральной Флориды эвакуируются, но, в основном, остаются дома. У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», - сказал он.

По словам Фарфела, на дорогах образовались большие пробки, так как люди ринулись в сторону Джорджии. Сам мужчина живет в Орландо. Он сообщил, что в его городе нет проблем с питьевой водой и бензином.

Из-за урагана «Милтон» на западном побережье Флориды начались ливни, усилился ветер и произошло торнадо.

Более 5,5 миллиона человек эвакуировались, сообщили «Известия».

США Ураган
10 октября 2024, 02:27
Главу Gotbit Андрюнина арестовали по запросу США в Португалии
Freepik
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В Португалии задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, имеющего российское и португальское гражданство, якобы за отмывание денег. Об этом говорится в заявлении Минюста США.

Россиянина задержали в рамках обвинений американского Минюста против криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit и еще трех компаний - ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Их подозревают в манипулировании рынком и «незаконной торговле» в индустрии криптовалют.

«Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», - говорится в заявлении.

Также обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой, предъявили еще двум россиянам - директору по созданию рынка Gotbit Федору Кедрову и директору по продажам Gotbit Кави Джалили.

В ходе расследования задержания также прошли в США и Великобритании, причем четверо задержанных уже признали вину.

В начале осени суд во Флориде арестовал россиянина Дениса Постового , которого обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники из США в Россию.

США Криптовалюты Мошенничество Россия Аресты Португалия
10 октября 2024, 01:23
Жителям Флориды посоветовали подписать тела перед ударом «Милтона»
Freepik
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Генеральный прокурор Флориды Эшли Муди предупредила жителей, отказавшихся от эвакуации из-за приближающегося урагана «Милтон», подписать свои тела перманентным маркером, чтобы при необходимости их легче было опознать. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Вероятно, следует написать свое имя перманентным маркером на руке, чтобы люди знали, кто вы, когда они доберутся до вас потом», - заявила она.

Это стало одним из предупреждений к людям в зонах обязательной эвакуации, озвученных властями штата.

Власти округа Сарасота опубликовали предупреждение жителем, призывая их оставаться дома - не выходить на дороги, так как там небезопасно. Кроме того, поступили сообщения о наводнениях. В городе Форт-Майерс торнадо уже разрушил дом одного из местных жителей, рассказавшего, что окна и крыша были мгновенно выбиты. Деревья на лице выкорчевало, а ветви разбросало по улице.

Мощный ураган обрушится на западное побережье штата уже этим вечером по американскому времени. Во Флориде объявили режим ЧС.

США Смертность Ураган Флорида Эвакуации

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