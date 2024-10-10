« НАТО и НАФО - самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» - поинтересовался он.

Так профессор отреагировал на слова нового генсека НАТО Марка Рютте о новом санкционном режиме против России, который якобы исключит мнимые гибридные угрозы альянсу.

Если говорить о НАТО, то речь идет об интернет-сообществе, созданном для распространения русофобии. Его деятельность одобряют официальные представители Украины и натовских стран.

До этого Малинен заявил, что НАТО переживает один из самых тяжелых периодов в своей истории, так как единство альянса исчезло, сообщил RT.

Ранее Рютте посещал с необъявленным визитом на Украину, чтобы выразить киевскому режиму свою поддержку. По мнению политолога Дмитрия Соина, новый генсек альянса является глубоко убежденным и идеологическим русофобом. Кроме того, Зеленский для него является соратником и близким другом.