В Европе заявили о высокой цене за отказ от энергоресурсов России

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«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только 3% нефти и совсем не используем уголь», - заявила она.

Глава ЕК отметила, что европейские домохозяйства и предприятия столкнулись с «заоблачными затратами на электроэнергию», причем многим из них только предстоит оплатить счета.

Конкурентоспособность ЕС полностью зависит от возращения низких и стабильных цен на газ и нефть. Производства начали закрываться, автомобильная и химическая отрасли оказались на грани выживания.

Фон дер Ляйен отметила, что перенос мощностей из еврозоны уже приобрел необратимый характер.

По мнению бывшего главы ЕЦБ Марио Драги, речь идет уже о деиндустриализации.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС, если Киев не возобновит транзит газа.