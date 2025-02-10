В Европе разрешили добавлять в хлеб и макароны порошок из личинок

«Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», - отметили в документе.

Разрешение пока получила только французская компания Nutri’Earth. После изучения научных исследований в Еврокомиссии пришли к выводу, что обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок Tenebrio molitor безопасен для здоровья. Его можно добавлять в хлеб, булочки, пирожные, макаронные изделия, сыр и другие продукты.

Кроме того, такой порошок может выступать альтернативным источником белка. Обработка ультрафиолетом повышает в нем содержание витамина D3. В таком случае ЕС предложило сопровождать продукты с порошком из личинок в составе надписью «содержит витамин D, полученный путем UF-обработки».

В Еврокомиссии отметили, что потребители будут сами решать, хотят они есть продукты с личинками насекомых.