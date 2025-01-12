«Золотой звездно-полосатой пенсии Зурабишвили <…> хватит, чтобы распространять на „научных конференциях“ информацию, которую евроатлантические крестные отцы решат раструбить о Грузии, включая <…> необходимость той [войны], которую <…> Тбилиси вновь начал бы против Москвы», - написали авторы статьи.

В издании также обратили внимание на то, что Евросоюз и НАТО не срывают своей причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. А Институт Маккейна открыто заявляет, что их стипендиат будет работать над тем, чтобы привести свою страну к «новым выборам».

Ранее Зурабишвили на открытии форума Института Хадсона о Грузии попросила не называть ее бывшим президентом страны. По ее словам, она является единственным легитимным лидером страны.