19 мая 2024, 00:01

В Европе прокомментировали вето Зурабишвили на закон об иноагентах

РИА «Новости»
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Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, который она наложила на законопроект об иноагентах, позволит стране сохранить курс на вступление в ЕС. Об этом в соцсети Х написал глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я призываю политиков, лидеров Грузии использовать эту возможность, чтобы обеспечить сохранение европейского курса Грузии», - подчеркнул он.

По его словам, в нынешнем виде одобренный парламентом документ не соответствует европейским ценностям.

Ранее Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иноагентах. Она назвала его «русским» законом.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что его коллеги были готовы к подобному развитию событий и не будут отказываться от дискуссий по этому вопросу.

Грузия Законы Европа Иноагенты
18 мая 2024, 23:50
«Огромные проблемы». США испугались фантомной скорости судостроения в Китае
Freepik
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Около берегов Китая заметили непростые военные корабли, которые на Западе приняли за секретную разработку. Об этом сообщило The War Zone.

Журналисты забили тревогу из-за угрозы флоту США, которая связана с увеличением объемов производства китайских судов. Они отметили, что скорость судостроения в Китае несет огромные проблемы для Америки.

Новые корабли очень похожи на шведские корветы Visby. Их создали из плоских поверхностей, которые снижают заметность аппарата на радарах. Также в материале предположили, что такие судна могут заменить стандартные корабли НОАК «Тип 056».

Как заметили авторы материала РИА «Новости» , ни в одной из публикаций американских СМИ нет доказательств о запуске массового производства военных кораблей Китая. Также никто не знает, относится ли замеченное судно к боевой технике. Всего в КНР заметили два новых судна. На основании этого журналисты из США забили тревогу, требуя от властей усиления собственных сил ВМФ.

Ранее Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды. Как сообщило командование Вооруженных сил КНР, эсминец Америки с ракетами USS Hopper незаконно вошел в китайские территориальные воды.

США Военные Корабли Запад Китай
18 мая 2024, 23:22
«Любопытно». Маск обратил внимание на продажу товаров западных производителей в России
Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал видео одного из пользователей соцсетей, который продемонстрировал наличие в российских магазинах товаров западных производителей, несмотря на санкции и решение ряда компаний прекратить деятельность на территории РФ. Реакцию бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Любопытно», - написал Маск.

Автор публикации, которую прокомментировал миллиардер, отметил, что в РФ сегодня нет продукции практически ни одного бренда, которую нельзя было бы приобрести.

Это касается электроники, ювелирных украшений, одежды, обуви и игрушек.

Ранее Маск заявил о критическом состоянии американской экономики. Он заявил, что федерального бюджета США может хватить только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам.

Торговля Санкции Россия Илон Маск Экономика
18 мая 2024, 22:47
«Восточный щит». Польша выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы
РИА «Новости»
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Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg , заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, <…> работы мы уже начали», - отметил политик.

По его словам, речь идет о строительстве оборонительных укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

Национальный план по модернизации защитной линии получил название «Восточный щит».

Ранее Туск призвал ЕС помочь с финансированием в создании фортификационных сооружений на востоке страны. Он указал, что речь идет об обеспечении безопасности внешней границы всего европейского блока.

Белоруссия Международные отношения Польша
18 мая 2024, 21:44
В США могут провести самую крупную в истории депортацию мигрантов
РИА «Новости»
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Помощники бывшего президента Штатов Дональда Трампа, который стал фаворитом среди республиканцев на выдвижение в лидеры США, составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Помощники бывшего президента Штатов Дональда Трампа, который стал фаворитом среди республиканцев на выдвижение в лидеры США, составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal , сославшись на знакомые с ситуацией источники.

В газете отметили, что план будет направлен на превращение антиммиграционной риторики Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток приезжих через мексиканскую границу, отказаться от иммиграционной программы администрации нынешнего главы Америки, а также сформировать основы для «крупнейшей массовой депортации в истории» страны.

Для достижения этих целей намерены ускорить слушания по предоставлению убежища и заставить другие государства принимать депортированных граждан. По оценке Трампа, власти могут депортировать около 20 миллионов человек.

Ранее стало известно, что в американском сенате согласились расширить полномочия правительства по вопросам пресечения незаконной миграции. Нынешний глава государства Джо Байден решил принять более жесткие меры в области, которую некоторые избиратели считают более слабой, чем у Трампа.

США Мигранты Дональд Трамп

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