В Эстонии захотели признать Московский патриархат террористической организацией

Министр сообщил, что планирует предложить парламенту страны, рийгикогу, объявить Московский патриархат поддерживающим в своей деятельности терроризм. Если эстонские власти пойдут на это, деятельность Московского патриархата в республике могут запретить по решению суда. Ляэнеметс заверил, что на прихожанах это не отразится.

«Это не значит, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны», - уточнил глава МВД Эстонии.

Ранее в парламенте республики обсудили экономическую тактику давления на Эстонскую православную церковь с целью вынудить ее разорвать связи с Россией. Депутат от партии «Отечество» Ахти Калликорма призвал лишить ЭПЦ недвижимого имущества.

В начале 2024 года власти страны отказались продлевать вид на жительство митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову). Его обязали покинуть республику, заявив, что он якобы угрожает безопасности государства.