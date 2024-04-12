В Эстонии захотели признать Московский патриархат террористической организацией
Московский патриархат необходимо признать в Эстонии террористической организацией. С таким предложением выступил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, его процитировала газета Postimees.
Министр сообщил, что планирует предложить парламенту страны, рийгикогу, объявить Московский патриархат поддерживающим в своей деятельности терроризм. Если эстонские власти пойдут на это, деятельность Московского патриархата в республике могут запретить по решению суда. Ляэнеметс заверил, что на прихожанах это не отразится.
«Это не значит, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны», - уточнил глава МВД Эстонии.
Ранее в парламенте республики обсудили экономическую тактику давления на Эстонскую православную церковь с целью вынудить ее разорвать связи с Россией. Депутат от партии «Отечество» Ахти Калликорма призвал лишить ЭПЦ недвижимого имущества.
В начале 2024 года власти страны отказались продлевать вид на жительство митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову). Его обязали покинуть республику, заявив, что он якобы угрожает безопасности государства.