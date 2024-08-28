В Эстонии у россиян потребовали для получения ВНЖ военный билет

По данным портала, сотрудники департамента потребовали от россиянина предъявить военный билет. Также мужчине пришлось бы обратиться в российский военкомат в случае его отсутствия.

В департаменте пояснили, что исполняют требование законодательства, согласно которому иностранцы должны подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.

Если у иностранного гражданина нет военного билета, то он может «подтвердить свое военное прошлое» некими другими документами, отметили в ведомстве. В 2024 году граждане России подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии.

Эстонские власти ранее вынудили Эстонскую православную церковь поменять устав, а также потребовали разорвать религиозные отношения с Россией.