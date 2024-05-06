В ЕС задумались о введении санкций против российского аналога SWIFT

Помимо СПФС, в ЕС обсуждают введение запрета на импорт гелия из России, ужесточение ограничений экспорта марганцевой руды и редкоземельных элементов.

Кроме того, по информации агентства, рассматривается вариант с закрытием доступа в европейские порты 11 судам, которых Брюссель заподозрил «в содействии военным усилиям России».

Еще одна возможная мера, которую могут ввести в рамках 14-го санкционного пакета, касается запрета транспортным компаниям, не менее 25% которых принадлежат российскому капиталу, работать на территории ЕС.

В новый санкционный перечень, по данным Bloomberg, могут включить десятки физических и юридических лиц, а под экспортные ограничения попадут более десятка компаний из КНР, ОАЭ и Турции, которые могут «помогать России обходить санкции».

Систему передачи финансовых сообщений создали еще в 2014 году с целью снизить внешние риски и обеспечить бесперебойные услуги по передаче финансовых сообщений. По данным на январь этого года, к СПФС подключили 557 банков и компаний из 20 стран.