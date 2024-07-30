В ЕС призвали наказать Венгрию за упрощение въезда россиянам
Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал наказать Венгрию за ее решение об ослаблении визовых требований к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на письма политика главе Евросовета Шарлю Мишелю.
«[Новые правила въезда] могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности», - написал Вебер.
Он призвал Мишеля принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны «шенгена». Кроме того, Вебер предложил обсудить вопрос о новых ограничениях на саммите лидеров ЕС в октябре, но в публикации газеты не содержится информации о конкретных мерах, которые предложил политик.
При этом по правилам ЕС каждая страна сообщества вправе сама определять свою миграционную политику и порядок ее применения. Издание отметило, что Будапешт мог упростить выдачу определенных видов виз, в том числе для россиян, потому, что они могут работать на строительстве новых блоков АЭС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал венгерского премьера Виктора Орбана «европейским смутьяном».