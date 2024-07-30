30 июля 2024, 23:16

В ЕС призвали наказать Венгрию за упрощение въезда россиянам

РИА «Новости»
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Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал наказать Венгрию за ее решение об ослаблении визовых требований к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на письма политика главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«[Новые правила въезда] могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности», - написал Вебер.

Он призвал Мишеля принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны «шенгена». Кроме того, Вебер предложил обсудить вопрос о новых ограничениях на саммите лидеров ЕС в октябре, но в публикации газеты не содержится информации о конкретных мерах, которые предложил политик.

При этом по правилам ЕС каждая страна сообщества вправе сама определять свою миграционную политику и порядок ее применения. Издание отметило, что Будапешт мог упростить выдачу определенных видов виз, в том числе для россиян, потому, что они могут работать на строительстве новых блоков АЭС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал венгерского премьера Виктора Орбана «европейским смутьяном».

Венгрия Белоруссия Визы Европа Санкции Россия Евросоюз
30 июля 2024, 23:50
В Южной Корее назвали имя приемника лидера КНДР Ким Чен Ына
РИА «Новости»
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Южнокорейская разведка заявила, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Чжу Э готовится сменить отца на посту главы республики. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в парламенте.

Южнокорейская Национальная разведывательная служба представила отчет парламентскому комитету по разведке, в котором оценивается частота публичных выступлений дочери северокорейского лидера, на каких мероприятиях, а также то, какие титулы используются в ее отношении.

Выяснилось, что около 60% общественной деятельности девушки включало сопровождение отца на военные и экономические мероприятия.

Кроме того, по отношению к ней использовали титул «хяндо», который переводится как «проводник» и означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе». Его используют только для обозначения лидеров или их преемников.

При этом разведка Южной Кореи не исключила того, что лидер КНДР выберет другого преемника. Окончательное решение еще не принято. Если же говорить о Ким Чен Ыне, то у него имеются проблемы со здоровьем из-за лишнего веса (140 килограммов), высокого кровяного давления и диабета.

Ранее на Западе заявили, что в случае войны между Южной Кореей и КНДР мировая экономика в первый год потеряет порядка четырех триллионов долларов.

Разведка Ким Чен Ын Семья Южная Корея КНДР
30 июля 2024, 22:15
Россия осудила удар Израиля по Бейруту
РИА «Новости»
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Удары войск Израиля по территории Ливана являются нарушением международного права. Об этом РИА «Новости» заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту.

В ЦАХАЛ заявили, что атаку произвели для ликвидации командира группировки «Хезболла», ответственного за убийство детей в деревне Мадждаль-Шамс. За последние полгода это первый удар израильских войск по Бейруту.

В конце прошлой недели израильские власти обвинили ливанскую группировку в ракетном ударе по Голанским высотам. В результате падения одного из снарядов на футбольное поле погибли 12 детей.

Ранее Израиль озвучил готовность к полномасштабному военному противостоянию с Ливаном, однако «дала шанс дипломатии». Посол в России Симона Гальперин сравнила ситуацию с Ливаном с футбольным матчем.

Израиль Россия МИД РФ Армия
30 июля 2024, 21:31
Эрдоган объяснил отказ от поездки на открытие ОИ в Париже
РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган признался, что отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки. Об этом он рассказал на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, трансляцию которой вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, когда президент Франции Эммануэль Макрон приглашал его на открытие, он ответил, что, возможно, приедет. Но все изменилось после разговора с внучкой.

«Моя 13-летняя внучка сказала мне „дедушка, не едь туда“. Я спросил, почему, она в ответ сказала: „Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду“. Она показала мне видео из Instagram**», - рассказал турецкий лидер, добавив, что из-за этого отказался от поездки.

Эрдоган заявил, что церемония «превратилась в проявление неуважения всему христианскому и мусульманскому миру». И он намерен позвонить Папе Римскому Франциску, чтобы пожаловаться ему на церемонию открытия Олимпиады в Париже, где пропагандировали нетрадиционные отношения.

По словам турецкого лидера, «Запад превратился в заложника ЛГБТ*».

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в женских соревнованиях по боксу на ОИ-2024 в Париже двум боксерам-трансгендерам - представительницу Алжира Иман Хелиф и тайваньскую спортсменку Линь Юйтин.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Турция Реджеп Эрдоган ЛГБТ Франция Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 21:26
Замок российского миллиардера арестовали в Италии
Freepik
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Налоговая полиция Италии арестовала активы российского бизнесмена Алексея Федорычева. В их числе оказался исторический замок Торро дель Галло в столице Тосканы, сообщила газета Corriere Fiorentino.

По данным издания, стоимость арестованных активов составила свыше 44 миллионов долларов. Следователи провели превентивный арест усадьбы XII века, которая включает четыре объекта недвижимости. Также аресту подлежали акции созданной в 2001 году компании недвижимости Arcetri.

Алексей Федорычев является председателем и основателем Fedcom Group - мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами. С 2022 года он является президентом французского баскетбольного клуба «Монако».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что у России есть возможности для зеркального ответа Западу. По его мнению, никакие правовые нормы для европейских стран не действуют.

Италия Россия Недвижимость Аресты Полиция

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