В Эквадоре расстреляли автомобиль главы кантона

В Эквадоре неизвестный расстрелял автомобиль Эбера Понсе - главы кантона Аренильяс. Чиновник умер в больнице, сообщил телеканал Ecuavisa.

Нападение на Понсе произошло в ночь на 11 января. По информации издания, преступник совершил не менее пяти выстрелов в автомобиль чиновника, когда тот ехал по дороге.

Понсе доставили в больницу с ранениями, но врачи не смогли спасти его жизнь. В автомобиле вместе с Понсе находился ребенок. Он также получил ранения, но его жизни ничего не угрожает.

Ранее вооруженные бандиты расстреляли придорожное кафе и магазины на границе штатов Гуанахуато и Керетаро в Мексике.

Погибли восемь человек. Один из них был фельдшером, еще двое - пожарными. По словам очевидцев, к заведению подъехал «роскошный белый автомобиль». Из него вышли несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по всем, кто попадался им на глаза.