18 января 2025, 21:12

В Египте заявили о планах Израиля освободить более 1890 палестинцев

РИА «Новости»
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В рамках первого этапа сделки по прекращению огня Израиль планирует освободить более 1890 заключенных палестинцев в обмен на удерживаемых ХАМАС 33 заложников. Об этом МИД Египта сообщил в Facebook.*

«Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки», - подчеркнули в ведомстве.

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о перемирии 15 января. Соглашением предусмотрено полное прекращение боевых действий в секторе Газа в три этапа.

В МИД Египта также напомнили, что первый этап прекращения огня будет длится 42 дня. За этот срок ХАМАС должен освободить свыше 30 израильских заложников, куда войдут дети, женщины и мужчины в возрасте старше 50 лет.

Армия обороны Израиля также должна вывести войска из Газы в буферную зону и открыть сектор для поставки гуманитарной помощи. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января, сообщала Национальная служба новостей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Заключенные Израиль Египет Конфликт Израиля и Палестины
18 января 2025, 21:36
Бастрыкин поручил проверить слова австрийского политика о России
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В медиапространстве распространена информация о высказывании австрийского политика, призвавшего к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», - уточнили в СК.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести процессуальную проверку и предоставить правовую оценку озвученным высказываниям.

Заявлениями поделился внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и депутат австрийского парламента Карл фон Габсбург, сообщил «Царьград». Австриец назвал Россию «классической колониальной империей».

Ранее Бастрыкин поручил проверить высказывания украинца Назара Приходько , призывающего убивать русских. Также он обвинил Россию в гибели экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

СК РФ Россия Следственный комитет России
18 января 2025, 20:56
Стало известно о погибших из-за энергокризиса в Приднестровье
РИА «Новости»
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В Приднестровье три человека погибли из-за неправильной эксплуатации печей и газовых приборов на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщила пресс-служба МВД непризнанной республики.

С 1 января восемь человек отравились продуктами горения при эксплуатации печей, из них двое скончались. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, из которых один умер.

Только за минувшие сутки горячая линия приняла 674 звонка, среди которых 411 - по поводу отсутствия электричества и 96 - по поводу обеспечения дровами. В пункты временного размещения и обогрева обратились 12 человек из 180 с начала года.

Энергокризис возник после того, как «Газпром» остановил поставки из-за долгов Молдавии и нарушений контракта. В ПМР встали промышленные предприятия и ввели другие меры экономии, сообщил Sputnik. Россия пообещала снабдить республику газом в виде гуманитарной помощи.

Электричество Газ Газпром Приднестровье
18 января 2025, 20:27
Немецкие фермеры прошли маршем по Берлину в день открытия сельхозвыставки ЕС
Global Look Press
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Недовольные политикой действующего правительства Германии в сфере сельского хозяйства фермеры вышли на марш в центре Берлина. Как сообщила радиостанция RBB24, в городе собрались около 3,5 тысячи протестующих.

Недовольные политикой действующего правительства Германии в сфере сельского хозяйства фермеры вышли на марш в центре Берлина. Как сообщила радиостанция RBB24 , в городе собрались около 3,5 тысячи протестующих.

Организатором марша стал альянс сельхозработников Wir haben es satt («Нам это надоело»), требующий проведения реформ в агросекторе.

Протестующие фермеры потребовали принять закон, который обеспечит им справедливые закупочные цены на продукцию, а также выделение дополнительных средств по защите животных на фоне вспышки ящура в Бранденбурге.

Журналисты отметили, что протестный марш фермеров совпал с датой открытия крупнейшей международной выставки сельского хозяйства и продовольствия, куда приехали профильные министры из стран Евросоюза.

Россельхознадзор объявил о прекращении ввоза и транзита мяса из стран Евросоюза из-за крупной вспышки ящура в Германии. В ведомстве заявили, что считают недостаточными принятые профильной Еврокомиссией меры по перемещению животноводческой продукции.

Германия Протесты Фермеры
18 января 2025, 19:34
Четырех антилоп застрелили на корм хищникам в зоопарке Лейпцига
Global Look Press
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Четырех антилоп личи застрелили в зоопарке немецкого Лейпцига, так как парнокопытных не получилось пристроить. Об этом сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

«Четырех антилоп личи застрелили в пятницу утром. Они не могли оставаться в стаде из соображений регулирования численности популяции», - указали в статье.

Трех самок и одного самца не смогли перевести в другой зоопарк. Тогда внутренний этический комитет зоопарка, в состав которого вошли несколько человек, решил умертвить животных. Теперь застреленных антилоп отдадут на корм хищникам.

Директор зоопарка Йорг Юнгольд сообщил журналистам, что убийства животных в Лейпциге являются единичными случаями, которые происходят несколько раз в год.

Ранее житель Приморья случайно убил краснокнижного амурского тигра. Мужчина хотел застрелить дичь ради мяса, но по ошибке выстрелил в животное.

Германия Убийства Животные Зоопарки

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