В доме устроившего стрельбу в парламенте Абхазии депутата прошли обыски

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В Абхазии провели обыск в доме депутата парламента Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанги Голандзии и покушении на убийство еще одного парламентария - Кана Кварчии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

«Обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами», - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что после изъятия оружия экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии назначил судебно-баллистическую экспертизу.

Правоохранители продолжают розыск Харазии. Стрельбу в парламенте он устроил 19 декабря. От полученных ранений скончался депутат Вахтанги Голандзия , второй парламентарий попал в больницу.

Харазию лишили неприкосновенности, против него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство общеопасным способом» и «Покушение на убийство общеопасным способом».