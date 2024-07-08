08 июля 2024, 20:34

В домашней обстановке. Путин угостил Моди чаем в Ново-Огареве

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

По его словам, встреча прошла в домашней обстановке.

«Чай и фрукты на свежем воздухе», - написал он, подкрепив свои слова видеокадрами встречи.

«Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально», - заявил Путин в ходе «чайной церемонии» с индийским премьером.

Ранее The Economic Times сообщила, что в ходе визита в Россию Моди в том числе обсудит с Путиным тему быстрого перевода денег между Индией и РФ.

Индия Россия Переговоры Владимир Путин Нарендра Моди
08 июля 2024, 20:39
Главу движения «Русофилы» задержали в Болгарии
Unsplash
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Председателя национального движения «Русофилы» Златомира Девленского задержали в Пловдиве. Об этом рассказал депутат Иван Петков в беседе с газетой «24 часа».

По его словам, болгарские силовики застали врасплох Девленского и его мать, когда ворвались к ним в дом в 05:30 утра. Он добавил, что потом агенты спецслужбы нагрянули в штаб Болгарской социалистической партии, где находится офис Девленского, и устроили там обыск.

«Они <…> выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке. Я нанял адвоката, который сейчас едет из Софии в Пловдив», - рассказал Петков изданию.

На прошлой неделе сотрудники УФСБ задержали главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора. Его подозревают в получении крупной взятки.

Законы Болгария Аресты
08 июля 2024, 18:29
Южная Корея заняла враждебную по отношению к России позицию — Песков
Pxhere
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Россия считает, что важно выстраивать отношения как с Северной, так и с Южной Кореей. Однако последняя заняла враждебную позицию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей», - заявил Песков.

Однако сейчас Сеул присоединился к антироссийским санкциям. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о том, что России необходимо выбирать для отношений «одну из двух Корей».

Ранее посла России решили вызвать в МИД Южной Кореи, чтобы выразить протест в связи с договором, подписанным РФ и КНДР. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель решил напомнить, что любая прямая или непрямая помощь, которая усиливает военный потенциал Северной Кореи, выступает явным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН. Южная Корея также обсудит сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО.

Северная Корея Отношения Россия Южная Корея
08 июля 2024, 17:18
«До самого конца». Байден заявил о намерении участвовать в президентской гонке
Global Look Press
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Глава Белого дома Джо Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Я твердо намерен продолжить участие в гонке до самого конца - до поражения Дональда Трампа», - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что за последние 10 дней провел переговоры с лидерами партии и избирателями. Президент услышал обеспокоенности, которые разделяют люди. Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом.

Президентская предвыборная кампания в США представляет собой печальное зрелище , сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
08 июля 2024, 14:19
Boeing признала себя виновной в мошенничестве
Unsplash
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Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США.

Крупнейший производителей авиационной техники выплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов для завершения расследования.

«Соглашение о признании вины, требующее одобрения судьи, сделает авиапроизводителя осужденным преступником в связи с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии <…>, в результате которых погибли 346 человек», - уточнили журналисты.

Однако эта новость вызвала резкую критику со стороны семей жертв. Они хотели, чтобы корпорация предстала перед судом и понесла более суровое наказание.

Ранее Минюст США предложил корпорации Boeing признать себя виновной в мошенничестве либо предстать перед судом. Адвокат потерпевших Пол Касселл отмечал, что такая сделка не признает, что преступление компании унесло жизни 346 человек. Boeing заподозрили в фальсификации тестов при испытании самолетов.

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США.

США Мошенничество Boeing

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