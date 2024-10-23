23 октября 2024, 12:03

В деле о смерти экс-солиста One Direction всплыл «розовый кокаин»

Global Look Press
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Результаты токсикологической экспертизы тела бывшего солиста группы One Direction Лиама Пейна обнаружили в его крови рекреационный наркотик, который называют «розовый кокаин». Об этом сообщило издание ABC News.

Этот наркотик представляет собой смесь нескольких веществ, включая метамфетамин, кетамин, МДМА, кокаин, бензодиазепин и крэк.

В гостиничном номере Пейна также нашли импровизированную алюминиевую трубку для приема наркотиков. До завершения всех медицинских процедур тело музыканта останется в Аргентине.

Незадолго до его смерти сотрудники отеля связались с полицией и сообщили о странном состоянии одного из постояльцев.

«Нам нужно срочно прислать кого-нибудь, потому что я не знаю, находится ли жизнь гостя в опасности. Он в номере с балконом, и мы опасаемся, что он может сделать что-то, угрожающее жизни», - сообщил работник экстренным службам.

О смерти Лиама Пейна стало известно 17 октября, музыкант выпал из окна с высоты третьего этажа. У него обнаружили перелом основания черепа.

Наркотики Музыка Актеры
23 октября 2024, 10:42
«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Глилот близ Тель-Авива
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Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки ЦАХАЛ в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Бойцы исламского сопротивления высокоточными ракетами атаковали принадлежащую военной разведке базу Глилот в пригороде Тель-Авива», - заявили представители «Хезболлы».

Также в пресс-службе добавили, что бойцы движения в ночь на среду совершили ракетный удар по месту скопления живой силы ЦАХАЛ в поселении Мискафан на границе Ливана и Израиля.

Утром 23 октября армия обороны Израиля объявила о ликвидации председателя исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина. Его считали преемником бывшего генерального секретаря организации Хасана Насруллы.

Три дня назад Израиль уничтожил более 65 боевиков «Хезболлы » на юге Ливана, а также пусковые ракетные установки.

Израиль Военные «Хезболла»
23 октября 2024, 09:55
Армения ратифицировала положения о делимитации границы с Азербайджаном
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Парламент Армении одобрил проект регламента совместной работы с Азербайджаном по делимитации государственной границы. Об этом сообщило агентство «Sputnik Армения».

Присутствовавшие на заседании депутаты единогласно поддержали идею. Оппозиционные фракции отказались в нем участвовать.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал предложение Армении подписать мирный договор только по согласованным пунктам, а остальные спорные моменты решить потом. Он назвал все пункты соглашения равноценными и неделимыми.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что Запад пытается склонить Армению к затягиванию переговоров с Азербайджаном. По его словам, американцы и европейцы не заинтересованы в том, чтобы в Закавказье установился мир.

Армения Азербайджан
23 октября 2024, 03:12
Байден предложил «закрыть» Трампа
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Его слова привел телеканал Fox News.

«Мы должны его политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», - сказал он.

Республиканец Трамп также неоднократно повергал критике своих соперников от Демократической партии. Он напомнил, как Байден часто забывает имена и даты. Сам же политик готов пройти тест на когнитивные способности и призвал всех кандидатов последовать своему примеру.

Также Трамп высказывал обеспокоенность из-за угроз, которые несет за собой состояние здоровья Байдена для США. По словам миллиардера, во всем мире смеются над Соединенными Штатами и скептически относятся к возможному президентству Камалы Харрис.

США Дональд Трамп Джо Байден
23 октября 2024, 03:09
Посол Германии оправдался перед МИД России за преобразование штаба в Ростоке
РИА «Новости»
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Преобразование штаба Военно-морских сил Германии в Ростоке в Балтийское командное оперативно-тактическое соединение не нарушило международные договоренности. Немецкий посол Александр Граф Ламбсдорфф заявил об этом при вызове в МИД России, сообщил РБК.

Посольство Германии изложило журналистам позицию своего правительства. Страна задействует штаб в Ростоке в работе сил боевой готовности НАТО. В нем продолжат служить как немецкие военные, так и офицеры других стран. Однако, по мнению дипмиссии, это не станет нарушением Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года.

«Подчинение подразделений германских вооруженных сил структурам НАТО, в том числе на территории бывшей ГДР и Берлина, соответствует положениям Договора 2 4 (пункт 1 абзаца 3 статьи 5)», - сообщили дипломаты.

Об этом, по информации посольства, Ламбсдорфф сказал российским коллегам во время вызова. МИД России 22 октября выразил ему решительный протест за создание регионального штаба морского командования НАТО в восточногерманском городе.

Германия Военные НАТО МИД РФ Армия

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