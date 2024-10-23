В деле о смерти экс-солиста One Direction всплыл «розовый кокаин»

Этот наркотик представляет собой смесь нескольких веществ, включая метамфетамин, кетамин, МДМА, кокаин, бензодиазепин и крэк.

В гостиничном номере Пейна также нашли импровизированную алюминиевую трубку для приема наркотиков. До завершения всех медицинских процедур тело музыканта останется в Аргентине.

Незадолго до его смерти сотрудники отеля связались с полицией и сообщили о странном состоянии одного из постояльцев.

«Нам нужно срочно прислать кого-нибудь, потому что я не знаю, находится ли жизнь гостя в опасности. Он в номере с балконом, и мы опасаемся, что он может сделать что-то, угрожающее жизни», - сообщил работник экстренным службам.

О смерти Лиама Пейна стало известно 17 октября, музыкант выпал из окна с высоты третьего этажа. У него обнаружили перелом основания черепа.