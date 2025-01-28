В Дании заявили, что Трамп не получит Гренландию
Президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лкке Расмуссен, его слова привел портал Ekstra Bladet.
«Гренландию Трамп не получит. Гренландия - это есть Гренландия. Жители Гренландии - народ, в том числе с точки зрения международного права, защищенный уставом ООН и международным законодательством», - сказал он.
Расмуссен подчеркнул, что только жители острова в конечном счете должны решать его судьбу.
Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность заявлял, что Гренландия должна стать частью государства. Он отмечал ее стратегическую важность для защиты «свободного мира» и национальной безопасности, в том числе от России и Китая.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В настоящее время остров остается частью королевства, но в 2009 году получил права на автономию с возможностью самостоятельного выбора и самоуправления во внутренней политике.
Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Дании продать США Гренландию.