В Дании допустили возможность независимости Гренландии

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли будет стремиться к тому, чтобы стать федеральным штатом в составе Соединенных Штатов», - заявил министр.

Обеспокоенность США по поводу безопасности в Арктике обоснованна в связи с возросшей активностью России и Китая в регионе, отметил Лекке Расмуссен.

Госсекретарь США ранее раскритиковал идею избранного президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии. Он заявил, что это вряд ли случится и не стоит тратить на это время.