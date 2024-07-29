В ЧВК «Вагнер» заявили о пятидневном бое с исламистами в Мали

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Ожесточенные бои с исламистами 13-й штурмовой отряд группы вел в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин с 22 по 27 июля.

Руководил отрядом Сергей Шевченко с позывным Пруд. В группе подчеркнули, что в первый день участникам отряда удалось уничтожить большую часть боевиков и обратить в бегство остальных.

Но противник смог совершить перегруппировку, а также нарастить численность до тысячи человек. Поспособствовала этому в том числе песчаная буря, указали представители ЧВК «Вагнер».

Очередная атака со стороны радикалов произошла 25 июля. Ее отбили, но затем боевики продолжили наращивать активность , «музыканты» понесли потери.

В минувшую субботу бойцы передали последнюю радиограмму, согласно которой их осталось только трое, но они продолжают давать отпор противнику.

«Остались втроем, продолжаем вести бой», - процитировали получившие сообщение участники группы.

Шевченко, по их информации, погиб в бою.