В ЧВК «Вагнер» заявили о пятидневном бое с исламистами в Мали
Группа Вагнера прояснила ситуацию после сообщений о положении своих участников во время боестолкновений в Мали. Заявление ее представителей опубликовало РИА «Новости».
Ожесточенные бои с исламистами 13-й штурмовой отряд группы вел в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин с 22 по 27 июля.
Руководил отрядом Сергей Шевченко с позывным Пруд. В группе подчеркнули, что в первый день участникам отряда удалось уничтожить большую часть боевиков и обратить в бегство остальных.
Но противник смог совершить перегруппировку, а также нарастить численность до тысячи человек. Поспособствовала этому в том числе песчаная буря, указали представители ЧВК «Вагнер».
Очередная атака со стороны радикалов произошла 25 июля. Ее отбили, но затем боевики продолжили наращивать активность , «музыканты» понесли потери.
В минувшую субботу бойцы передали последнюю радиограмму, согласно которой их осталось только трое, но они продолжают давать отпор противнику.
«Остались втроем, продолжаем вести бой», - процитировали получившие сообщение участники группы.
Шевченко, по их информации, погиб в бою.