В Буэнос-Айресе столкнулись два поезда, пострадали 90 человек

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Певец Йост Кляйн из Нидерландов не будет участвовать в шоу жюри Евровидения из-за таинственного случая. Об этом сообщила на сайте Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).

По данным NOS, участие исполнителя в репетиции отменили в последний момент. Телеканал SVT утверждает, что Клейн поругался с одним из фотографов. Согласно другой неофициальной информации, у голландца возник конфликт с представителем Европейского вещательного союза.

Европейский вещательный союз уже начал расследование случившегося, без разглашения более детальной информации.

На прошлой неделе украинская исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, испытала неудачу во время генеральной репетиции Евровидения. На сцене певица запуталась в своем наряде и упала.

В этом году Евровидение проводят в шведском городе Мальма. Полуфиналы прошли 7 и 9 мая, финал состоится 11 числа.