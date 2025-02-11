В брюхе крокодила нашли останки пропавшего рыбака

В начале февраля Адам Юнкапорт отправился на рыбалку и пропал без вести в городе Орукун. Мужчину искали полицейские, рейнджеры и волонтеры службы по чрезвычайным ситуациям, а также авиация. Они патрулировали на суше, обыскивали реку на лодках.

В первоначальном отчете полиции говорилось, что Юнкапорт отправился рыбачить на реки Уорд, Уотсон и Арчер. Спустя неделю поисковая группа наткнулась на крокодила возле реки Уотсон. Хищника решили проверить, поэтому его поймали и усыпили, чтобы изучить.

В брюхе крокодила нашли человеческие останки, которые сейчас идентифицируют. Предположительно, они принадлежат пропавшему мужчине, но результаты экспертизы ДНК пока еще не получены.

Ранее в джунглях на Коста-Рике трехметровый крокодил увязался за экс-участницей группы Spice Girls Мел Би.