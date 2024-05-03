В Британии захотели пересмотреть санкционный список россиян

По словам главы комитета по казначейству парламента страны Дэйм Хэрриет Болдуин, Россия пользуется лазейками для обхода ограничений, а основная цель Запада - создать экономические проблемы для РФ - не сработала.

«Спустя два с лишним года российская экономика по-прежнему способна зарабатывать деньги и расти», - отметила она.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые рестрикции США против РФ - это очередные нелегитимные ухищрения, которые не напугают Россию. Он также предупредил, что другие страны начали все больше сомневаться в конструктивности нынешней американской роли в мире.