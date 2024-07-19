В Британии забили тревогу из-за решения США

«Военная агрессия демократических элит США в Ираке, Афганистане и в Ливии, характеризовалась международным унижением в глазах других стран. Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида Израиля», - заявил он.

По словам автора статьи, Соединенными Штатами управляют некомпетентные лидеры, которые терпят унижения на международной арене. Джонс напомнил, что экономика США с трудом может удовлетворять потребности большинства граждан страны.

Многие демократы призывают выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Такая возможность будет у Демпартии на съезде в августе.

Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис возглавила список потенциальных кандидатов от Демократической партии на выборах.