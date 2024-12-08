В Британии восхитились рестораном дочери Кадырова в Грозном
В Грозном открылся ресторан корейской кухни, оформленный в стиле K-pop. Заведение принадлежит дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, сообщила газета The Sunday Times.
Заведение находится в торговом центре на проспекте Путина. В нем подают халяльные блюда корейской кухни, играет музыка K-pop и транслируются корейские сериалы.
Британских журналистов приятно удивил ресторан Кадыровой. Они назвали его шикарным и отметили, что заведение открылось, несмотря на запрет в Чечне мегапопулярной южнокорейской группы BTS.
Айшат Кадырова является старшей дочерью главы Чечни. Она получила диплом Чеченского государственного университета, возглавила модный дом Firdaws и до 2024 года занимала пост министра культуры республики. Журналисты приписывали ей бутик нижнего белья Lady A, но министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров опроверг причастность женщины к этому бизнесу.