05 августа 2024, 11:56

В Британии созовут чрезвычайный комитет на фоне беспорядков

РИА «Новости»
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 5 августа заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за прошедших антииммигрантских протестов с беспорядками. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Должно состояться заседание COBRA, после того как „бандиты“ попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», - передали журналисты.

Министры и представители правоохранительных органов намерены обсудить ответные меры на всплеск насилия, который не утихает шестой день подряд, сообщили «Известия». Стармер в обращении к нации обещал, что участники беспорядков пожалеют о своем участии в бандитизме и понесут наказание, отметил RT.

Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись на северо-востоке Англии после убийства детей в танцевальной студии. Протестующие выступили против массовой миграции.

Акции митинга переросли в массовые беспорядки и погромы. Только за одни сутки правоохранители задержали более 100 человек. Британским силовикам разрешили пойти на самые жесткие меры для разгона протестующих. Власти пообещали увеличить число прокуроров, подготовить тюремные места и обеспечить проведение судебных заседаний.

Великобритания Беспорядки
05 августа 2024, 11:48
Совместные военные учения с США и Румынией начали в Молдавии
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Военные учения «Огненный щит» с участием США и Румынии начались в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

На учениях планируют задействовать военную технику и артиллерийские вооружения страны. Их целями назвали развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава.

Также в Минобороны Молдавии предупредили жителей, что в ближайшие дни по дорогам в рамках учений будет передвигаться военная техника.

Ранее жителя Кишинева приговорили к общественным работам за поджог здания информационного центра НАТО.

В июне Евросоюз формально запустил переговоры о членстве Молдавии.

США Военные учения Военные Молдавия Румыния
05 августа 2024, 10:46
ЕС ввел санкции против гендиректора БелТА и белорусских журналистов
РИА «Новости»
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Евросоюз включил в санкционный список гендиректора БелТА Ирину Акулович, а также ряд белорусских журналистов и силовиков. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Под санкции попали 28 человек, их обвинили во «внутренних репрессиях» и «нарушениях прав человека». По данным пресс-службы, в список попал экс-руководитель пресс-службы президента Александра Лукашенко Дмитрий Жук и ведущий телепрограммы «Сенат» на телеканале СТВ Никита Рачиловский.

Евросоюз также ввел санкции в отношении двух заместителей главы Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД, некоторых судей, глав исправительных учреждений и прокуроров.

«Всего ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии сейчас применяются к 261 физическому лицу и 37 организациям», - заключили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Белый дом ввести санкции против американской тюрьмы в городе Батнер. Она отметила, что в исправительном учреждении не соблюдаются права человека и регулярно гибнут люди.

Белоруссия Журналистика Санкции Евросоюз
05 августа 2024, 10:15
Курс биткоина резко обрушился
Unsplash
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Впервые за полгода курс биткоина опустился ниже 50 тысяч долларов. Он подешевел на 17%, сообщила онлайн-платформа Binance.

По данным на 10:00 курс биткоина составил 50 242 доллара. Произошло снижение на 17,28%.

Стоимость этой криптовалюты начала снижаться утром 4 августа. К 08:45 она достигла минимальной за день отметки в 57 298 долларов, а потом незначительно пошла вверх. Новый резкий обвал произошел 5 августа в 04:15, когда котировки опустились до 53 725 долларов. В течение четырех часов курс сохранялся примерно на одном и том же уровне, но к 09:35 опустился до 49 513 долларов.

В последний раз курс биткоина опускался ниже 50 тысяч долларов в феврале 2024 года. Binance зафиксировал 49 733 доллара 14 февраля в 03:00.

Госдума легализовала майнинг криптовалют и разрешила экспериментальные внешнеторговые расчеты в них.

Оба закона вступят в силу осенью.

Криптовалюты Курс валют Деньги
05 августа 2024, 09:53
Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш выросло до 300
pxhere.com
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Число погибших в ходе беспорядков, продолжающихся в Бангладеш уже несколько недель, выросло по меньшей мере до 300 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По данным СМИ, в воскресенье, 4 августа, полиция зафиксировала рекордное за весь период протестов количество погибших в ходе потасовок - 94 человека, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов. Протесты и демонстрации в столице Бангладеш Дакке начались после старта «акции несотрудничества» с властями, которую объявила организация «Студенческое движение против дискриминации».

Позже полиция открыла огонь боевыми патронами по протестующим. В результате стрельбы пострадал один человек. По данным Telegram-канал Baza, причиной массовых протестов могла стать дорогая коза, которой сын местного чиновника похвалился в соцсетях.

Протесты

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