19 июня 2024, 05:48

В Британии рассказали, сколько еще будет продолжаться СВО

РИА «Новости»
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Спецоперация на Украине может никогда не закончиться, если страны Запада будут и дальше продолжать финансировать Украину. С таким заявлением выступил британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж. Цитату привело издание Daily Mail.

По словам Фараджа, накачивать Украину деньгами можно бесконечно, но выдержат ли ВСУ потерю войск. Этот вопрос он назвал открытым.

«Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно», - отметил политик.

Он добавил, что в конечном итоге все придет к переговорам. Это может случиться уже осенью, если на выборах победит бывший президент США Дональд Трамп. В этом случае украинской стороне придется отказаться от утраченных территорий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал украинцам передать истребители Mirage 2000-5. Но, как сообщило издание Valeurs Actuelles, ВСУ передадут только шесть таких самолетов, а не 26.

19 июня 2024, 05:11
Журналистка упала в обморок на брифинге в Белом доме
РИА «Новости»
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Американская журналистка упала в обморок во время ежедневного брифинга для СМИ в Белом доме. Об этом сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сошла с трибуны и подошла к потерявшей сознание журналистке. Женщину в привели в чувство, после чего брифинг продолжился.

Пресс-секретарь предположила, что журналистка почувствовала себя плохо из-за рекордной жары, установившейся в Вашингтоне.

В ближайшие дни США может ожидать еще более жаркая погода. В Национальной метеорологической службе предупредили, что страну накроет тепловой купол. Это означает, что плотные слои атмосферы будут удерживать нагретый воздух как будто под крышкой, и даже ночные часы не принесут прохлады. Тепловой купол «накроет» 260 миллионов человек, а температура под ним поднимется до 41 градуса. Эксперты посоветовали американцам в эти дни как можно реже выходить из дома.

США Белый дом в США Вашингтон Погода Жара
19 июня 2024, 04:41
Модель рассказала о жизни с двумя вагинами и без ануса
Freepik
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Австралийская модель Аня Кристофферсен, у которой из-за редкой генетической патологии две вагины и нет ануса, честно рассказала о своем заболевании. О ее случае написала газета Daily Mail.

Кристофферсен родилась с персистирующей клоакой. Это редкая патология, при которой мочевыделительный, генитальный и пищеварительный каналы сходятся в одном отверстии в тазу. Такое отклонение встречается у одной девочки из 50 тысяч. В младенчестве Ане сделали несколько операций по искусственному разделению этих трактов. В результате у нее сейчас две матки и две вагины, но нет ануса.

За свою жизнь 25-летняя девушка перенесла 25 операций. Она пожаловалась на то, что часто сталкивается с инфекциями мочевыводящих путей. Кроме того, у нее недержание мочи и кала, потому что просто нет мышц, которые могли бы задерживать выделения.

При этом Кристофферсен выросла с уверенностью, что ее врожденные особенности не должны ограничивать ее мечты.

«Я выросла с верой в то, что смогу делать все, что захочу, несмотря на свое врожденное заболевание <…> Это необязательно должно сказываться на качестве вашей жизни и мечтах, которых вы можете достичь», - призналась девушка.

Кристофферсен работает фотомоделью, в том числе, на Неделе моды в Амстердаме. Кроме того, она занимается защитой людей, которые страдают таким же врожденным заболеванием.

Ранее бывшая эскортница с двумя вагинами Эвелин Миллер заявила, что ее особенность позволила ей отделять работу от личной жизни.

Модели Болезни Работа
19 июня 2024, 02:39
Путин «задушевно» поговорил с Ким Чен Ыном
РИА «Новости»
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Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе поездки по Пхеньяну делились «сокровенными думами» о развитии отношений двух государств. Между лидерами стран состоялся «задушевный» разговор», сообщило на сайте Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ», - отметили в сообщении.

После этого Ким Чен Ын лично сопроводил Путина в резиденцию для почетных гостей «Кымсусан».

Путин прилетел в Пхеньян поздней ночью, в аэропорту его лично встретил лидер Северной Кореи. Они оживленно беседовали несколько минут возле лимузина российского президента, затем они вместе уехали из аэропорта Пхеньяна.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 02:30
Канада ввела санкции против российских руководителей ФСИН и СК
Unsplash
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Власти Канады ввели санкции в отношении 13 граждан РФ. Об этом сообщили на сайте канадского МИД.

Под санкции подпали руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном. В частности санкционные меры коснулись руководителя СУ СК по ЯНАО Андрея Егорова и его зама Дмитрия Цымбаленко и других. В Ямало-Ненецком автономном округе отбывал наказание Алексей Навальный.

По данным пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо, во вторник в Оттаве он встретился с супругой покойного Юлией Навальной. Также с ней пообщалась и глава канадского МИД Мелани Жоли.

Ранее Канада решила ввести санкции против министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, писал RT. Под ограничения попала авиакомпания «Победа».

Канада Санкции СК РФ Россия

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