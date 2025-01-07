В Британии раскрыли возможную причину изменения герба Дании

«Король Дании вызвал шок у некоторых историков, изменив королевский герб, чтобы на нем были более заметны Гренландия и Фарерские острова», - написали авторы статьи.

По их словам, это было воспринято как явное заявление в ответ Дональду Трампу, который ранее высказал желание купить Гренландию.

На новом гербе четко обозначены увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, размещенных на гербах Гренландии и Фарерских островов соответственно.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил, что получение Гренландии в собственность является «абсолютной необходимостью» для Штатов. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в тот же день в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и не будет продаваться.

Кроме того, после заявления Трюдо об уходе в отставку Трамп вновь заговорил об объединении США с Канадой. Он заявил, что множество канадцев с радостью приняли мысль о том, чтобы стать 51-м штатом Америки.