05 января 2025, 20:44

В Британии призвали раскрыть роль Стармера в деле о секс-преступлениях

РИА «Новости»
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Массовые случаи надругательств над девочками требуют публичного расследования. Об этом в интервью GB News заявил лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж.

«Роль премьер-министра Стармера должна быть частью этого национального публичного расследования, он был главой Королевской прокурорской службы», - отметил Фараж.

Ранее миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку.

По информации The Telegraph , около тысячи девочек прошли через руки членов банд, состоящих из выходцев из стран Азии. Несовершеннолетние подверглись издевательствам и изнасилованиям.

Авторы статьи напомнили, что никого из преступников не привлекли к ответственности. Маск предположил, что дело до сих пор не расследовали, ведь это привело бы к обвинению Стармера.

Великобритания Отставки Изнасилования Илон Маск Кир Стармер
05 января 2025, 19:58
В Сербии заявили, что получат российский газ на лучших условиях
РИА «Новости»
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Правительство Сербии сформировало рабочую группу по подготовке переговоров с Россией о новом договоре на поставку газа. Об этом в эфире телеканала РТС заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Мы постараемся заключить с Россией новый долгосрочный договор на поставку газа на лучших условиях», - сказала глава ведомства.

Джедович-Ханданович добавила, что газоснабжение страны осуществляется прежде всего благодаря дружеским отношениям с Россией. Сохранить их - абсолютный приоритет Сербии.

Ранее Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию. Министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов потребовал «Газпром» найти способ произвести оплату в условиях американских санкций.

Газ Сербия Россия Переговоры Транзит газа через Украину
05 января 2025, 19:00
Офис Нетаньяху подтвердил возможность возобновления переговоров с ХАМАС
Global Look Press
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Представители Израиля и ХАМАС в ближайшее время могут возобновить переговоры об освобождении заложников и прекращении огня. Об этом РИА «Новости» заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

По его словам, переговоры пройдут в Катаре в ближайшие сутки.

За день до этого палестинское движение ХАМАС опубликовало ролик с израильской заложницей. На видео девушка, представившаяся 19-летней Лири Альбаг, просила ЦАХАЛ покинуть районы сектора Газа, где боевики удерживают пленных, сообщил ТАСС. Она предупредила израильских военнослужащих, что те не смогут освободить заложников с помощью военных операций.

Ранее ЦАХАЛ ударил по центру сектора Газа , в результате чего погибли пять журналистов. Представители прессы находились в машине возле ворот больницы Аль-Ауда, они делали репортаж в лагере беженцев Нусейрат.

Армия обороны Израиля сообщила, что военные ликвидировали по меньшей мере пять боевиков движения «Палестинский исламский джихад», которые притворялись журналистами.

Израиль Международные отношения Конфликт Израиля и Палестины
05 января 2025, 18:50
Власти Сирии замазали Бербок на фото из Дамаска
Global Look Press
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Новые власти Сирии замазали на фотографиях с переговоров силуэт главы МИД ФРГ Анналены Бербок в постах своих социальных сетей об итогах встречи в Дамаске. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.

Авторы статьи обратили внимание, что на совместном снимке представителей Германии и Сирии всех женщин так сильно замазали, что их невозможно узнать.

В материале также напомнили, что лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать руку Бербок при встрече.

«Новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа», - заявили журналисты.

Бербок посетила Дамаск с необъявленным визитом 3 января. Перед этим она призвала убрать военные базы России из Сирии. Также глава МИД ФРГ заявила, что сирийские власти должны сформировать инклюзивное правительство, которое будет в себя включать женщин и представителей этнических меньшинств.

Германия Сирия Дамаск
05 января 2025, 18:50
Подложили голову свиньи. В Германии осквернили еврейский мемориал Прагер-Хаус
Global Look Press
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В городе Апольда неизвестные осквернили еврейский мемориал Прагер-Хаус, посвященный жертвам времен нацистской Германии. Об этом сообщила газета Bild.

Свиную голову положили перед бывшим домом еврейской семьи Прагер, все члены которой погибли при гитлеровском режиме. Правоохранительные органы расценили это как акт разжигания ненависти и приступили к поиску злоумышленников. Местные власти тоже осудили осквернение мемориала.

«Антисемитизм не должен иметь места ни в Апольде, ни в Тюрингии, ни в Германии», - выступили с совместным заявлением премьер-министр Тюрингии Марио Фойгта и глава региональной полиции Георг Майер.

Ранее на памятнике депортированным евреям в Берлине появились антисемитские лозунги. Мемориальная стена с зеркалами, которую облюбовали злоумышленники, расположена в районе Штеглиц. Полицейские ведут расследование.

Германия Памятники Вандализм

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