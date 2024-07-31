В Британии предрекли кризис с F-35

Он напомнил, что F-35 с первоначально установленными процессорами не имеет некоторых возможностей, о которых заявляли при разработке.

«Датчики работали с меньшим охватом, а сам самолет не был совместим со всеми новейшими боеприпасами», - указали в статье.

Журналист заявил, что истребители можно будет применить лишь после обновления программного обеспечения. Полная боеготовность произойдет лишь после обновления Technology Refresh 3, которое установят на новых самолетах и за дополнительную плату, резюмировал Экс.

В марте в США началось серийное производство истребителей F-35A Lightning II спустя 22 года после начала разработки. Ранее американских военных заподозрили в использовании F-35 для разведки.