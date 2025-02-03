В Британии открыли первую госклинику по отказу от вейпинга для подростков

Возраст пациентов - от 11 до 15 лет. Клинику открыли при поддержке Национальной службы здравоохранения в попытке сдержать рост популярности электронных сигарет среди молодежи. В январе в отделении появились первые пациенты.

Лечение будут подбирать индивидуально, в него могут включить никотинозаместительную терапию или другие подходы, которые помогут снизить количество выкуриваемых подростками вейпов. Решение о способах лечения принимают на консультациях.

«Дети, которые курят электронные сигареты, скорее всего, в прошлом курили обычные сигареты, и им нужна защита от возвращения к курению, а также поддержка в отказе от электронных сигарет», - отметили в клинике.

В России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетних. Штрафы могут достигать двух миллионов рублей.