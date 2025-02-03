03 февраля 2025, 21:10

В Британии открыли первую госклинику по отказу от вейпинга для подростков

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Детская больнице Олдер-Хей в Ливерпуле открыла службу по отказу от вейпинга для подростков, страдающих зависимостью от вейпов. Об этом сообщила газета The Guardian.

Возраст пациентов - от 11 до 15 лет. Клинику открыли при поддержке Национальной службы здравоохранения в попытке сдержать рост популярности электронных сигарет среди молодежи. В январе в отделении появились первые пациенты.

Лечение будут подбирать индивидуально, в него могут включить никотинозаместительную терапию или другие подходы, которые помогут снизить количество выкуриваемых подростками вейпов. Решение о способах лечения принимают на консультациях.

«Дети, которые курят электронные сигареты, скорее всего, в прошлом курили обычные сигареты, и им нужна защита от возвращения к курению, а также поддержка в отказе от электронных сигарет», - отметили в клинике.

В России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетних. Штрафы могут достигать двух миллионов рублей.

Дети Здравоохранение Больницы Курение Молодежь
03 февраля 2025, 19:57
Трамп принял неожиданное решение по пошлинам для Мексики
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американский лидер Дональд Трамп приостановил введение 25-процентных пошлин на товары из Мексики. Об этом сообщила президент страны Клаудиа Шейнбаум в своем официальном аккаунте на платформе Х.

Указы Трампа о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики вступили в силу 1-го февраля. Все три страны - крупнейшие поставщики сельскохозяйственной продукции в США.

Шейнбаум назвала разговор с Трампом «хорошим». По ее словам, стороны достигли ряда важных соглашений. В числе прочего Мексика немедленно отправит на усиление северной границы 10 000 бойцов Национальной гвардии для предотвращения контрабанды наркотиков, в частности фентанила.

Соединенные Штаты, в свою очередь, усилят меры по предотвращению контрабанды мощного оружия в Мексику. Команды обеих стран начнут работу по данному соглашению уже сегодня, 3-го февраля.

Информацию о беседе с Шейнбаум Трамп подтвердил в своем аккаунте на Truth Social. По словам президента США, мексиканские гвардейцы будут предотвращать не только незаконный оборот наркотических средств, но и останавливать поток нелегальных мигрантов. Пошлины для Мексики приостанавливаются на месяц, добавил Трамп, с 3-го февраля.

В течение месяца стороны обязались провести переговоры. США представят государственный секретарь Марк Рубио, глава минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.

Мексика США Мигранты Дональд Трамп Пошлины
03 февраля 2025, 07:44
Вице-канцлер ФРГ подтвердил готовность Европы ввести ответные пошлины против США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Если американский лидер Дональд Трамп обложит Европу пошлинами, то она может ответить на данный шаг тем же образом. Об этом заявил Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зеленые» Роберт Хабек, сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Политик пригрозил американским властям пошлинами и подтвердил, что государства ЕС приготовились к данному варианту развития событий.

«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать - это очень плохая альтернатива», - подчеркнул он.

Хабек добавил, что Европа не позволит США помыкать собой и разъяснит американской стороне, что ей тоже есть что терять. Немецкая экономика является самой уязвимой среди европейских государств, отметил он.

Ранее США ввели пошлины против против Канады, Мексики и Китая. Указ Трампа начал действовать с 1 февраля. Тарифы на китайские товары составили 10%, а на мексиканские и канадские - 25%. Эти страны были крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции в США.

Если американский лидер Дональд Трамп обложит Европу пошлинами, то она может ответить на данный шаг тем же образом. Об этом заявил Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии «Зеленые» Роберт Хабек, сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Германия США Европа Дональд Трамп Пошлины
03 февраля 2025, 04:53
Трамп запланировал встречи и контакты с Россией и Украиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланированы встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер рассказал об этом журналистам во время выступления на военной базе Эндрюс около Вашингтона.

«У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину», - сказал глава США.

По мнению Трампа, дискуссии проходят очень успешно.

Американский лидер добавил, что планирует обсудить прекращение боевых действий на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным. Он уверен, что после этого разговора получить сделать «что-то существенное».

Ранее советник украинского лидера Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин раскритиковал предложение спецпосланника США по Украине Кита Келлога о проведении президентских выборов на Украине. Он назвал его «провальным планом».

США Израиль Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп Россия Переговоры
03 февраля 2025, 02:58
Панама согласилась с требованиями Госдепа по Китаю
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Панамы решило не продлевать меморандум об участии в китайской инициативе «Один пояс — один путь». Президент Хосе Рауль Мулино объявил об этом после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило издание Expediente Público.

Правительство Панамы решило не продлевать меморандум об участии в китайской инициативе «Один пояс - один путь». Президент Хосе Рауль Мулино объявил об этом после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило издание Expediente Público.

«Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе „Один пояс - один путь“. Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока», - сказал он.

Встреча Мулино и министра иностранных дел Панамы Хавьера Мартинеса-Ачи с Рубио длилась около часа. Госдеп настоял на том, что нахождение портов Кристобаль в Атлантическом океане и Бальбоа на тихоокеанской стороне под влиянием китайских компаний нарушило Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала. Госсекретарь пригрозил принять меры для защиты прав США.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что нужно вернуть контроль над Панамским каналом. Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне назвал его стратегическим активом.

США Международные отношения Китай

Новости по теме