В Британии назвали Карла III лучшим кандидатом для общения с пришельцами

В одном из своих документальных фильмов Ли рассказал об интересе монарха к пришельцам. По мнению режиссера, никто не справится с диалогом с инопланетными существами также хорошо, как 76-летний британский король.

«Когда мы установим контакт, настоящий контакт с инопланетянами, мировые лидеры должны будут представлять нас. Я думаю, Карл III был бы в первых рядах», - заявил Ли.

Уфолог отметил, что король - защитник всех религий. Именно таких людей нужно знакомить с пришельцами.

Ранее профессор и уфолог Юрий Симаков заявил, что пришельцы с других планет могут оказаться совсем не такими , как их представляют люди. По его словам, встреча с инопланетянами могла состояться, но это произошло неосознанно для человечества.