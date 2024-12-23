23 декабря 2024, 16:25

В Британии назвали Карла III лучшим кандидатом для общения с пришельцами

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Король Великобритании Карл III стал идеальным кандидатом для встречи с инопланетянами. Такое мнение выразил британский режиссер и уфолог Кристофер Ли, сообщила газета Daily Star.

В одном из своих документальных фильмов Ли рассказал об интересе монарха к пришельцам. По мнению режиссера, никто не справится с диалогом с инопланетными существами также хорошо, как 76-летний британский король.

«Когда мы установим контакт, настоящий контакт с инопланетянами, мировые лидеры должны будут представлять нас. Я думаю, Карл III был бы в первых рядах», - заявил Ли.

Уфолог отметил, что король - защитник всех религий. Именно таких людей нужно знакомить с пришельцами.

Ранее профессор и уфолог Юрий Симаков заявил, что пришельцы с других планет могут оказаться совсем не такими , как их представляют люди. По его словам, встреча с инопланетянами могла состояться, но это произошло неосознанно для человечества.

Великобритания Режиссер Карл III
23 декабря 2024, 17:15
Сотни кофеен Starbucks устроили забастовку
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Работники Starbucks Corp. проводят пятидневную забастовку. С каждым днем участие в акции будет принимать все большее количество кофеен, объявил в соцсети X профсоюз Starbucks Workers United.

Сотрудники Starbucks Corp. начали бастовать 20 декабря. Как сообщал CNN, в пятницу протесты стартовали в Чикаго, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В субботу к акции присоединились работники кофеен в Колорадо, Огайо и Пенсильвании, а в воскресенье - в Миссури, Нью-Джерси, а также Нью-Йорке.

Профсоюз, который объединяет более десяти тысяч человек и свыше 500 кофеен, хочет добиться увеличения зарплат и заключения трудового соглашения с сотрудниками.

По его данным, компания не согласилась незамедлительно повысить минимальную почасовую оплату на 64%, а лишь готова увеличить ее в будущем на 1,5%.

В Starbucks, однако, заявили о готовности вернуться к переговорам и заключить сделку, утверждая, что обсуждения прервали именно представители профсоюза.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что в России подорожает качественный шоколад из-за проблем у стран-производителей какао-бобов, в частности, из-за частых забастовок.

США Забастовки
23 декабря 2024, 15:35
Пакость или подготовка беспорядков? Политолог — о призыве Госдепа уезжать из Белоруссии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Госдеп присвоил Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призвал американцев покинуть страну. С чем это связано и что замышляют уходящие в отставку демократы, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он предположил, что в США могут пытаться создать нервозную обстановку в стране перед выборами.

«Ожидаются, видимо, какие-то массовые беспорядки. Вот. Для того, чтобы граждан призывать покинуть страну - значит, массовые беспорядки должны достичь, по вычислениям Госдепа, масштабов гражданской войны. А каких-либо военных действий и угроз иного рода там просто не просматривается, вполне стабильная обстановка в стране», - рассказал Станкевич.

Собеседник 360.ru добавил, что демократы могут о чем-то догадываться или напрямую что-то готовить. Он не исключил, что это может быть «пакость напоследок, [чтобы] потрепать нервы».

В ноябре Служба внешней разведки сообщила , что Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии в 2025 году.

США Белоруссия Госдеп США Беспорядки Выборы в Белоруссии Выборы
23 декабря 2024, 14:50
Австралиец убил почти сотню кенгуру
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Мужчину из Австралии обвинили в убийстве почти сотни кенгуру. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным местных правоохранителей, тела 98 кенгуру нашли в районе Хантер-Вэлли в октябре. Рядом с ними обнаружили коробку для боеприпасов и два патрона.

Сотрудники отдела по предупреждению сельской преступности начали расследование и вышли на след 43-летнего местного жителя. В его доме они нашли три единицы различного огнестрельного оружия.

Полицейские задержали мужчину и предъявили ему шесть обвинений, в том числе жестокое обращение с животными, причинение вреда охраняемым животным, хранение оружия без лицензии и применения оружия в запрещенной зоне. Перед судом он предстанет 13 января 2025 года.

Ранее в Нижегородской области полиция начала проверку после убийства лосят. По предварительным данным, охотники выследили их по информации из соцсетей. Когда животных убили, их останки остались лежать в снегу.

Австралия Животные
23 декабря 2024, 14:02
Умер крокодил Берт, сыгравший в «Крокодиле Данди»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Крокодил Берт, сыгравший в «Крокодиле Данди», умер. Об этом сообщил Австралийский крокодиловый парк Crocosaurus Cove.

Берта выловили реке Рейнолдс еще в 1980-м году. Через шесть лет после этого вышел боевик «Крокодил Данди» с его участием.

«История жизни Берта - это история силы, стойкости и индивидуальности», - заявили в Crocosaurus Cove.

Крокодил умер на выходных, прожив более 90 лет. Это большой срок, потому что средняя продолжительность жизни его вида около 70 лет.

За всю жизнь Берт так и не нашел подходящую самку. При этом его образ стал одним из самых узнаваемых в мире. Благодаря этому крокодилу сложилось понятие об Австралии как о крае с впечатляющей красотой дикой природы.

Ранее в Перу ученые нашли практически полный скелет крокодила, умершего 10 миллионов лет назад. Длина его скелета составила до четырех метров. По данным палеонтологов, этот крокодил может принадлежать вымершему роду Piscogavialis.

Природа Австралия Ученые История Боевики Красота

Новости по теме