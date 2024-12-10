В Болгарии опровергли слухи об прекращении транзита российского газа

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По словам собеседника агентства, Болгария рассчитывает на решение проблемы с оплатой транзита российского газа и в сложившейся ситуации не видит «ничего критического».

По его мнению, прекращение транзита стало бы «крайней мерой, речь о которой пока не идет».

«Время решить проблему платежа, о которой говорил министр [энергетики страны Владимир Малинов], еще есть, ведь платеж должен поступить до 20 декабря», - отметил собеседник агентства.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов предупредил, что компании «Газпром» самой нужно искать решения по оплате услуг транзита в условиях санкций. В противном случае Болгария приостановит транзит газа.