Страны НАТО планируют разработать новую стратегию в отношении России. Такое заявление сделал на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Его слова привел телеканал NTD.

«НАТО в ближайшие месяцы собирается разработать новую стратегию в отношении России», - сказал он.

По словам О’Брайена, эта стратегия направлена на объединение всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее указал, что Запад завидует России и боится ее. Он заявил, что западные государства долгое время мечтают «разорвать и подчинить» страну.

Президент Польши Анджей Дуда также указал, что победа российской армии на Украине может привести к масштабному боестолкновению с НАТО. По мнению Дуды, Россия представляет собой самую большую безопасности всего Североатлантического альянса.