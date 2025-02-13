13 февраля 2025, 21:34

«В ближайшие часы». Адвокат Винника раскрыл подробности его возвращения в Россию

Global Look Press
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Освобожденный в рамках обмена соучредитель криптобиржи BTC-Е Александр Винник вернется в Россию из США через несколько часов. Он уже прибыли в Турцию, откуда вылетит в Москву. Об этом 360.ru рассказал представляющий интересы Винника адвокат Аркадий Бух.

Возвращение Винника в Россию Он подчеркнул, что депортацией Винника занимается система федеральных маршалов, ответственных за транспортировку заключенных. Но свои маршруты ведомство никогда не раскрывает, поэтому назвать точное местонахождения россиянина сейчас невозможно.

«Это связано с атаками преступных картелей, которые постоянно угрожают федеральным маршалам. Маршруты держатся в строгом секрете, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и заключенных», - заявил Бух.

Адвокат добавил, что по поступающей к нему информации он может сказать, что Винник вернется в Россию в самое ближайшее время.

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», - сказал собеседник 360.ru.

Бух отметил, что обычно депортация из США занимает не менее недели. Но дело Винника стало политическим, кроме того произошел обмен, поэтому все происходит намного быстрее.

Россиянину грозили сотни и сотни лет заключения, если исходить из сумм, вывод которых через криптобиржу ему вменили. По словам Буха, он добивался освобождения своего подзащитного еще от прошлой администрации, но у них было негативное отношение к криптовалюте. Сейчас ситуация полностью изменилась.

«Мы продолжим защищать интересы нашего клиента и использовать все возможные правовые механизмы, чтобы добиться для него наилучшего результата», - подчеркнул адвокат.

Дело Винника Александра Винника арестовали в 2017 году в Греции по запросу США по обвинению в легализации денег через крипто биржу BTC-e. В августе 2020 года россиянина экстрадировали в США. Суд над ним продолжался несколько лет. Все это время он находился в тюрьме.

Мать сооснователя криптобиржи Вера Винник в комментарии 360.ru заявила, что сыну там тяжело, но другие заключенные его не обижали.

«Там люди заняты своими проблемами, поэтому им без разницы, кто ты - русский, белорус, украинец. Каждый решает свои проблемы и заботы» - подчеркнула она.

В минувшую среду, 12 февраля, Госдеп США после возвращения из российской колонии американца Марка Фогеля, объявил, что прекращает уголовное преследование Александра Винника и отправит его в Россию в рамках обмена заключенными.

США Заключенные Адвокаты Госдеп США Криптовалюты Тюрьмы Россия
13 февраля 2025, 20:46
США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана
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Соединенные Штаты внесли прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в список подсанкционных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.

«Следующее лицо добавили в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», - указали в ведомстве.

Прокурор МУС, у которого гражданство Великобритании, стал одним из первых, кого коснулись рестрикции новой администрации США.

Официальный указ о санкциях президент Дональд Трамп подписал 6 февраля. По документу, Международный уголовный суд обвинили в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, в том числе и Израиля МУС злоупотребил своей властью выдачей необоснованных ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, писали « Известия».

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд уже приготовился к закрытию после введения санкций США.

США Израиль Санкции Дональд Трамп
13 февраля 2025, 20:14
Путин и Трамп согласились, что проблемы нужно решать переговорами
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Переговоры Владимир Путин
13 февраля 2025, 19:10
Песков заявил, что Путин будет рад видеть Трампа на 80-летии Победы
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать всех лидеров крупных стран, в том числе главу Белого дома Дональда Трампа, если они посетят празднование Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это день, символизирующий победу над фашизмом. Тема, к сожалению, актуальна сейчас, как никогда. И поэтому, если будут страны, а тем более крупные, которые решат с нами разделить радость победы, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Россия и США не принимали никаких решений о месте встречи Путина и Трампа.

«Пока рано говорить, когда Путин и Трамп могут воспользоваться взаимными приглашениями приехать. Конечно, на подготовку такой встречи потребуется время. Это могут быть и недели, и месяцы, такое тоже возможно», - отметил он.

Телефонный разговор Путина и Трампа прошел в среду, 12 февраля. Президенты обсудили урегулирование украинского конфликта, темы экономического сотрудничества, Ближнего Востока и обмена отбывающих наказание граждан.

Депутат Вячеслав Никонов заявлял, что личная встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии. Однако, как уточнял Песков, Россия и США не принимали никаких решений о месте встречи глав государств.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
13 февраля 2025, 18:26
Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин в ходе общения с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал правовой статус главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это никак не затрагивалось», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Вечером в среду президенты России и США провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Лидеры стран обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, темы Ближнего Востока и экономического сотрудничества.

Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Ранее стало известно, что российский и американский лидеры поручили своим помощникам немедленно начать прорабатывать их очную встречу.

Владимир Зеленский Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин

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