09 июня 2024, 23:39

В Белоруссии задержали школьников-взрывателей

РИА «Новости»
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Сотрудники Комитета государственной безопасности Белорусии задержали школьников, занимающихся изготовлением и подрывом самодельных бомб. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

В адрес белорусского КГБ поступил запрос о помощи и содействии от одной из самых мощных западных спецслужб, обнаружившей ряд Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ*. Их создатели учили подписчиков изготовлению взрывчатых веществ.

При проверке выяснилось, что данные отдельных активных участников были зарегистрированы в белорусских городах - Витебске и Могилеве. Причем подрывниками оказались школьники.

«Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы», - говорится в материале.

По словам одного из задержанных, в этих Telegram-каналах также было «очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад».

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма. Установлено больше десятка подростков.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе.

*ИГИЛ, «Исламское государство», «Дмитровский джамаат» - террористические организации, запрещенные в России.

Белоруссия Взрывы Школьники Оружие
09 июня 2024, 22:43
Макрон объявил о роспуске Национального собрания Франции
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и назначении новых выборов. Об этом он сказал во время видеообращения к нации. Его слова привело РИА «Новости».

«Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй - 7 июля», - заявил глава государства.

За несколько минут до этого распустить парламент и назначить новые выборы Макрона призвал глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По предварительным данным, его партия на выборах в Европарламент набирает 32% голосов, в то время как политический блок самого Макрона получает около 15,4%.

В конце мая парламент Великобритании официально объявил о роспуске. Досрочные выборы пройдут в начале июля, а до тех пор работу обеих палат приостановили. Фактически парламент страны не работает с 24 мая.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
09 июня 2024, 22:23
Улитки помешали голосованию на выборах в Бельгии
Freepik
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В Бельгии на выборах в Европарламент и в федеральный парламент страны проблемой для избирателей стали улитки. Об этом сообщил портал DHnet.

По данным издания, последние недели на Бельгию обрушились дожди, что привело к росту числа улиток на улицах. Моллюски стали есть и пачкать повестки, которые приходят избирателям по почте. Такие случаи больше всего зафиксировали в сельской местности и зеленых зонах города.

Жители Бельгии принимают участие в выборах в обязательном порядке. Тех, кто нарушает закон, могут оштрафовать до 80 евро за первый пропуск и до двух тысяч тех, кто не посетил более четырех выборов.

На участки бельгийцев приглашают именной повесткой, которую отправляют накануне. Для голосования нужно прийти на участок, показать повестку и документы, удостоверяющие личность.

Однако, если повестки с дырами и пятнами, то голосовать нельзя. Необходимо получать новую в коммунальном совете. При этом на голосование в Бельгии отводят только шесть часов.

Ранее президентом Исландии избрали бизнесвумен Халлу Тамасдоттир.

Бельгия Законы Выборы
09 июня 2024, 21:25
В Казахстане рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ
РИА «Новости»
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Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республики Казахстан!», опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала более 50 тысяч подписей. Это значит, что теперь ее должно рассмотреть профильное ведомство.

В Министерстве культуры сообщили, что приняли петицию к рассмотрению, и добавили, что по закону срок рассмотрения составляет до 40 рабочих дней с момента регистрации.

«Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений», - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в парламент Грузии внесли ряд законов, направленных против ЛГБТ*. Депутаты планируют рассмотреть их до конца весенней сессии. Инициативы предлагают запретить медицинские операции по смене пола, пропаганду ЛГБТ*, митинги и демонстрации в защиту движения.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Казахстан Петиции Законы ЛГБТ
09 июня 2024, 20:31
Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность
Global Look Press
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Власти Германии задумались о срочном пополнении численного состава Вооруженных сил на фоне массового увольнения со службы кадровых военных. Выхода у страны оказалось два: возвращение призыва, как предложил министр обороны страны Борис Писториус, или поиск резервистов. Шансы ФРГ на успех и последствия подготовки страны к возможной войне в своей колонке для Telegram-канала 360.ru оценил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

На следующей неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус, который собирается воевать в 2029 году с Россией , представит свои планы по реформированию Бундесвера. И тут все оказывается куда скромнее, чем те бравурные замечания, которые звучали ранее.

Во-первых, яростный адепт службы по призыву, Писториус вынужден отказаться от этой затеи. Как говорится - подсчитали, прослезились.

В бой пойдут старики План провалился до начала Далее - его прямая речь.

Резервы под ружье Но самое смешное то, что вытворяют другие немецкие политики, в частности, депутат от «Свободных демократов» Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Дама уже хорошо знакомая, хотя дамой назвать ее весьма сложно. Да и вампирские клыки там в наличии точно есть.

На следующей неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус, который собирается воевать в 2029 году с Россией , представит свои планы по реформированию Бундесвера. И тут все оказывается куда скромнее, чем те бравурные замечания, которые звучали ранее.

Во-первых, яростный адепт службы по призыву, Писториус вынужден отказаться от этой затеи. Как говорится - подсчитали, прослезились.

Может быть, призывную систему в Германии сделать и можно, но уж очень вряд ли она будет достаточно эффективной, учитывая нынешнее состояние молодой части немецкого общества.

Борису наверное показали среднестатистического немца лет восемнадцати и попросили представить его в окопе, где-нибудь под Краматорском. И герр Писториус понял, что миссия невыполнима.

Борису, наверное, показали среднестатистического немца лет восемнадцати и попросили представить его в окопе где-нибудь под Краматорском. И герр Писториус понял, что миссия невыполнима.

Но самое смешное то, что вытворяют другие немецкие политики, в частности, депутат от «Свободных демократов» Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Дама уже хорошо знакомая, хотя дамой назвать ее весьма сложно. Да и вампирские клыки там в наличии точно есть.

Так вот, сия дама предлагает призвать… 900 тысяч резервистов. Как вам такой план? Вряд ли фрау Штрак-Циммерман вообще представляет, как это можно осуществить. В принципе, ей это и не нужно.

Ее главная задача, наверняка полученная от кураторов из Пентагона, или Белого Дома - поддерживать военную истерию. Возможно, ей даже пришлось перечитать «Майн Кампф»* для вдохновения.

Но все-таки, относиться легко к военным потугам Германии не стоит. Потому что история этой страны богатая и призывает относиться к подобным милитаристским настроения настороженно.

Так что не исключено, что в будущем из Германии все-таки попытаются создать военную машину для очередного похода на восток. Все-таки, генетическую память не пропьешь.

*Книга «Майн Кампф» Адольфа Гитлера - включена Минюстом в список экстремистских материалов

Ее главная задача, наверняка полученная от кураторов из Пентагона, или Белого Дома, - поддерживать военную истерию. Возможно, ей даже пришлось перечитать «Майн Кампф»* для вдохновения.

Но все-таки смотреть легко на военные потуги Германии не стоит. Потому что история этой страны богатая и призывает относиться к подобным милитаристским настроения настороженно.

Так что не исключено, что в будущем из Германии все-таки попытаются создать военную машину для очередного похода на восток. Все-таки генетическую память не пропьешь.

*Книга «Майн Кампф» Адольфа Гитлера включена Минюстом в список экстремистских материалов.

Но увеличивать численность Бундесвера надо, кадровая проблема огромная, которая сейчас усугубляется еще и тем, что идут массовые увольнения молодых людей из армии.

Просто потому, что они шли в армию за льготами, зарплатами, социальным статусом за будущее, а вовсе не для того, чтобы сражаться за рейх, или уж тем более - за какие-то там демократические ценности. Тут ведь и убить могут, а зачем тогда льготы и все эти социальные статусы? Поэтому у герра Писториуса родилась новая гениальная идея - вернуть в Бундесвер тех, кто служил там годы назад. И число тут немаленькое - 60 тысяч человек, что тоже вызывает определенные сомнения в реализуемости данного плана.

Германия Армия

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