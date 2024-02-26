В Белоруссии в единый день голосования избрали 110 депутатов

Министерство финансов России начало обсуждение с китайскими коллегами по поводу возможности привлечения займов в юанях. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, эту тему также поднимали на межминистерском диалоге двух стран в конце прошлого года, однако решения пока нет.

«Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге», - сказал он.

Помимо этого, Силуанов отметил, что в мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся логистики обогнали по потенциалу государства «Большой семерки». Эта тенденция не проходит безболезненно для западных государств - они пытаются ограничивать санкциями Россию и сдерживать Китай.

При этом от санкций страдают не все страны, считает глава Минфина. Российская экономика выдержала такое давление, за прошлый год она выросла на 3,6%.