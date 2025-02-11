11 февраля 2025, 22:21

В Белом доме заявили об освобождении осужденного в России Фогеля

РИА «Новости»
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В России освободили бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам за контрабанду наркотиков. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на Белый дом.

Как заявили в американской администрации, освобождение Фогеля стало проявлением доброй воли с российской стороны. Также это является знаком продвижения к урегулированию украинского конфликта.

Фогеля вместе с супругой арестовали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Таможенники обнаружили в его багаже марихуану и гашишное масло.

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11 февраля 2025, 21:49
Краснов провел рабочую встречу с главой антикоррупционного агентства Узбекистана
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел рабочую встречу с директором Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмалом Бурхановым. Стороны подписали протокол о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В ходе встречи Краснов указал на схожесть подходов двух стран в решении задач в области противодействия коррупции. Он напомнил, что президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев не раз говорили о союзническом характере взаимоотношений России и Узбекистана.

Генпрокурор анонсировал подписание документа о координации работы стран на международных площадках, в том числе на Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, запланированной на декабрь в Дохе.

«Россия прошла оба цикла обзора соблюдения Конвенции ООН против коррупции, в связи с этим особо актуален вопрос о будущем данного механизма», - отметил Краснов.

Также генпрокурор поблагодарил Бурханова за диалог. После этого состоялось торжественное подписание протокола.

В сентябре 2024 года Краснов и его таджикский коллега Юсуф Рахмон подписали программу сотрудничества.

Генпрокуратура РФ Россия Узбекистан Игорь Краснов
11 февраля 2025, 16:48
Раскрыты детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона
Global Look Press
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Новый руководитель Пентагона Пит Хегсет в ходе первой зарубежной поездки не станет объявлять о новой военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Хегсет начал свой первый зарубежный визит поездкой в Германию, всего его турне продлится около недели. В Брюсселе шеф Пентагона примет участие в совещании контактной группы по обороне Украины.

«Как ожидается, Хегсет не будет совершать никаких объявлений о новом вооружении для Украины», - отметили журналисты.

Также в ходе поездки министр не намерен проводить личные встречи с украинскими коллегами.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о значительном прогрессе по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер выразил надежду на проведение переговоров между сторонами, полагая, что «это случится».

Также Трамп отмечал, что Украина согласилась отплатить редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов , чтобы возместить затраты на уже оказанную военную помощь.

США Пентагон Дональд Трамп
11 февраля 2025, 16:33
Алиев утвердил соглашение с Россией по транспортному коридору «Север — Юг»
РИА «Новости»
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение с Россией по транспортному коридору «Север-Юг». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Президент Ильхам Алиев подписал указ „Об утверждении „Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по международному транспортному коридору „Север-Юг“ в целях развития транзитных грузовых перевозок, - заявили в его канцелярии.

Министр транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев в декабре 2024 года отмечал, что целью соглашения станет увеличение потенциала и повышение эффективности транспортных связей западного маршрута «Север - Юг».

Договор обеспечит развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта и баланс между темпами роста объемов перевозок.

Советник президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин заявлял, что благодаря новому маршруту грузы с Ближнего Востока будут быстрее добираться до центра страны.

Россия Азербайджан
11 февраля 2025, 14:29
В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией
РИА «Новости»
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Значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и уже сделала это фактически. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на заявление президента США Дональда Трампа, не исключившего, что Украина однажды может стать Россией.

«Значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, - факт, случившийся на земле - четыре новых региона. Люди, несмотря на множество опасностей, голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию - это корреспондируется со словами Трампа», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 - или да, или нет.

Ранее Трамп допустил, что однажды Украина «может стать Россией». Президент США подчеркнул, что хотел бы получить с республики затраченные на нее средства в виде редкоземельных металлов.

Дмитрий Песков Дональд Трамп

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