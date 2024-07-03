В Белом доме опровергли умственные заболевания у Байдена

«У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ - нет», - ответила Жан-Пьер на брифинге на соответствующий вопрос журналиста.

Также пресс-секретарь подчеркнула, что в день дебатов Байден не принимал каких-либо медицинских препаратов.

Теледебаты между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом прошли на прошлой неделе. Согласно опросам, 67% зрителей присудили победу Трампу и лишь 33% - Байдену. Многие американские СМИ назвали такой результат провальным для действующего президента, а в штабе демократической партии даже заговорили о возможной смене кандидата перед выборами. Но «мощный старик» Джо Байден заявил, что выбывать из предвыборной гонки не намерен.