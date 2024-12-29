29 декабря 2024, 03:58

В авиакатострофе в южнокорейском аэропорту погибли 23 человека

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При посадке в аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации агентства, на борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа, 23 человека погибли. По предварительной версии, самолет, летевший из Бангкока, столкнулся с птицами.

Агентство опубликовало фотографию очевидца, на которой виден черный густой дым на месте происшествия.

«Авария произошла в 9:07 утра, когда рейс Jeju Air приземлялся в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула», - сообщило агентство.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея
29 декабря 2024, 03:45
Отпраздновать Рождество и умереть. В Бразилии из-за торта погибли три человека
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В Бразилии три человека насмерть отравились, съев торт, который приготовила их родственница на Рождество. Об этом случае рассказало издание Daily Mail.

Три сеcтры - старшая Неуза с дочерью и десятилетним внуком, средняя Зели и младшая Майда праздновали Рождество в семейном кругу. Однако после того, как все они съели торт, который приготовила Зели, им стало плохо.

Через некоторое время младшая и старшая сестры скончались. Та же участь настигла и дочь Неузы. Десятилетнего мальчика, еще одного гостя и саму Зели госпитализировали. Из всех присутствующих не пострадал лишь один человек, который не успел попробовать смертоносный торт.

В результате судмедэкспертиза показала наличие в крови погибших женщин следов мышьяка. Теперь полиция разбирается, не было ли отравление намеренным. По словам полицейских, наследственных споров или конфликтов между родственниками нет.

Однако следователи заинтересовались тем, что в сентябре от пищевого отравления умер муж выжившей сестры Зели. Детективы планируют провести эксгумацию его тела, чтобы провести экспертизу, которая, возможно, прольет свет на обстоятельства всех этих смертей.

Ранее, 28 декабря, в Тверской области родной отец убил четверых детей, после чего пытался покончить с собой. 360.ru взял комментарий у матери погибших детей.

Убийства Дети Бразилия Женщины Полиция
29 декабря 2024, 01:55
Илон Маск вмешался в предвыборную кампанию в Германии
Unsplash
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Немецкая газета Welt опубликовала колонку Илона Маска, в которой тот поддержал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). В знак протеста свое место покинула глава отдела мнений издания Ева Когель, об этом она сообщила на своей странице в X.

Когель отметила, что ей всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt. Однако после того, как газета разместила текст Илона Маска, она сразу подала заявление об увольнении.

При этом на сайте Welt колонку разместили рядом с комментарием главного редактора Бургарда. Во введении он охарактеризовал текст статьи Маска как тот, который «призывает возражать». Сама статья озаглавлена как «Почему Илон Маск полагается на АдГ и почему он ошибается».

Маск в колонке пишет, что право говорить о немецкой политике ему дают значительные инвестиции в Германию. Миллиардер полагает, что экономика ФРГ погрязла в бюрократии. Он резко критикует действующие власти страны и считает политику АдГ более удачной.

«Представление об АдГ как о правых экстремистах явно ложно», - также написал Илон Маск.

Сайт Medieninsider утверждал, что на редакционном совете Welt часть команды издания выступила против публикации статьи Маска. В редакции газеты ее сочли «предвыборной агитацией» и попыткой «прямого вмешательства» в немецкие выборы.

Реакцию журналистов следует рассматривать в контексте текущей политической ситуации в Германии, где президент Штайнмайер 27 декабря распустил парламент. Ранее в декабре депутаты отказали в доверии правительству Олафа Шольца. Сейчас в ФРГ идет активная предвыборная кампания, досрочные выборы Штайнмайер назначил на 23 февраля.

Германия Илон Маск Выборы
28 декабря 2024, 23:39
Имя Мохаммед стало самым популярным в Берлине
Unsplash
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В Берлине самым распространенным именем, которое давали новорожденным мальчикам в 2024 году, стало имя Мохаммед. Об этом РИА «Новости» сообщили на сайте, специализирующемся на ведении статистики имен в Германии.

Кроме Мохаммеда, в тройку популярных имен для новорожденных в Берлине также попали Лиам и Генри. Среди девочек в лидерах оказались Ханна, Эмма и Мия.

При этом статистика по всей Германии в целом отличается от столичных данных.

Лидерство по стране досталось имени Ной (Ноа), а за ним уже последовали Маттео и Элиас. Мохаммед при этом не попал даже в первую десятку - 17-е место.

Для девочек в Германии родители чаще всего в этом году выбирали имена Эмилия, София и Эмма.

Ранее священник рассказал, что в этом году в России самыми популярными именами при крещении стали Артем и София. При этом крестили детей под обычным именами, данными им при рождении.

Германия Статистика Дети
28 декабря 2024, 22:57
Афганистан нанес серию ударов по объектам в Пакистане
Unsplash
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Афганские силы движения «Талибан»* нанесли серию ударов по «нескольким точкам» в соседнем Пакистане. Об этом со ссылкой на министерство обороны Афганистана сообщил телеканал Ariana News.

В заявлении военного ведомства Афганистана Пакистан напрямую не упоминается, однако говорится, что удары наносились «за пределами „гипотетической линии“» - к такой риторике афганские власти прибегают для обозначения границы с Пакистаном, которую они давно оспаривают.

«В ответ с юго-восточного направления страны были атакованы несколько пунктов за пределами гипотетической линии, служивших центрами и укрытиями для злонамеренных элементов и их сторонников, которые организовывали и координировали нападения в Афганистане», - заявили в министерстве.

Ведомство пока не предоставило никаких подробностей о жертвах, или о конкретных районах, по которым наносились удары. Однако еще в среду, 25 декабря, афганские власти предупредили, что отомстят за пакистанскую бомбардировку. В Афганистане заявили, что в ее результате погибли мирные жители - пакистанская сторона заверила, что целями являлись укрытия исламистских боевиков вдоль границы.

Пакистан нанес эти авиаудары во вторник, 24 декабря. Погибли не менее 50 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

На эскалацию напряженности на пакистанско-афганской границе отреагировал МИД РФ. Официальный представитель этого ведомства Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале призвала обе стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

Ранее в Госдуме приняли закон , позволяющий отменить запрет на «Талибан»*.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.

Афганистан Россия Пакистан Боевики

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