В Армении рассказали о планах участия в саммите НАТО

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Южнокорейский робот впервые в истории свел счеты с жизнью. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Робот-госслужащий, работавший в совете Южной Кореи, был найден без признаков жизни. <…> Местные жители теперь оплакивают первое в стране самоубийство робота», - сказано в публикации издания.

Перед смертью робота очевидцы увидели, что машина беспокойно кружилась на одном месте. Одна из вероятных причин такого сбоя - слишком большая нагрузка на машину.

Как рассказали чиновники совета Южной Кореи, при жизни робот занимался доставкой документов и передвижением по городу. Он усердно работал, сотрудники считали его частью мэрии.

Ранее школьники создали робота-кондитера в Центре молодежного инновационного творчества в Одинцове. Машина умеет складывать шоколадные коржи и смазывать их кремом.