28 июня 2024, 22:59

В Армении рассказали о планах участия в саммите НАТО

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Армения согласилась принять участие в июльском саммите НАТО в США. Об этом в интервью «Sputnik Армения» заявила официальный представитель МИД страны Ани Бадалян.

По ее словам, приглашение предполагает участие в формате стран-партнеров, других договоренностей пока нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. По словам армянского политика, Россия не только не стала поставлять оружие Армении во время острой фазы конфликта, но и якобы «передала» территории Нагорно-Карабахской Республики Азербайджану.

Армения НАТО
28 июня 2024, 23:25
Робот в Южной Корее впервые свел счеты с жизнью
Freepik
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Южнокорейский робот впервые в истории свел счеты с жизнью. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Робот-госслужащий, работавший в совете Южной Кореи, был найден без признаков жизни. <…> Местные жители теперь оплакивают первое в стране самоубийство робота», - сказано в публикации издания.

Перед смертью робота очевидцы увидели, что машина беспокойно кружилась на одном месте. Одна из вероятных причин такого сбоя - слишком большая нагрузка на машину.

Как рассказали чиновники совета Южной Кореи, при жизни робот занимался доставкой документов и передвижением по городу. Он усердно работал, сотрудники считали его частью мэрии.

Ранее школьники создали робота-кондитера в Центре молодежного инновационного творчества в Одинцове. Машина умеет складывать шоколадные коржи и смазывать их кремом.

Роботы Южная Корея
28 июня 2024, 22:43
Россия выразила протест Японии из-за ее военных учений
РИА «Новости»
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Россия выразила протест японскому посольству в РФ из-за планов Японии провести совместные с Германией и Испанией военные учения на острове Хоккайдо. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами - членами НАТО», - заявили в ведомстве.

Российская сторона расценивает такие действия как потенциальную угрозу для себя, отметили в МИД.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство выслало сотрудника посольства Молдавии после объявления Кишиневом дипломата РФ персоной нон грата. Кроме того, Москва выразила недовольство из-за запрета на въезд в Молдавию российской делегации для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций.

Военные учения Военные Япония Протесты Россия
28 июня 2024, 21:49
Пентагон признал, что Байден солгал на дебатах по поводу гибели военных США
РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден солгал, назвав себя первым лидером страны, при котором американские военные якобы не погибали за рубежом. Об этом завила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она подчеркнула, за время президентства Байдена ВС США понесли потери при выводе войск из Афганистана, а также в результате нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Ранее Байден решил принять участие во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. Первое выступление американского лидера в дискуссии с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом признали неудачным.

США Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 21:25
Байден решил участвовать во втором раунде дебатов после провала в первом
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден собирается принять участие во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимного советника президента.

По мнению источника, выступление главы государства на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом было неудачным. Однако предвыборный штаб собирается выделить положительные моменты выступления.

За кампанию Байдена отвечают те же специалисты, которые помогли переизбраться экс-президенту США Бараку Обаме. Его первые дебаты тоже оказались провальными.

Сторонники действующего американского лидера признали неудачу Байдена на дебатах. После мероприятия демократы отчаялись и запаниковали.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы

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