29 февраля 2024, 21:57

В Армении пожаловались на попытки «затащить» страну в Союзное государство

Global Look Press
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Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страну пытались принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. Его слова привело РИА «Новости».

«Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар, и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета. <...> Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии», - сказал парламентарий.

Депутат заявил, что этот план сорвался из-за парламентских выборов в 2021 году, когда у власти осталось действующее руководство страны. По его словам, за сменой власти последовало бы вступление в Союзное государство с целью защитить страну, но выборы нарушили этот «большой геополитический план».

При этом Симонян ушел от ответа на вопрос, предлагали ли Армении вступить в объединение.

«Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае, для меня это очевидно», - добавил политик.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил полную приостановку членства страны в ОДКБ.

Армения Белоруссия Международные отношения Россия ОДКБ Союзное государство
29 февраля 2024, 21:25
Палестинцы погибли в давке за гуманитарной помощью в Газе
Global Look Press
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Приезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа обернулся массовой давкой. Несколько десятков человек затоптали насмерть. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В подтверждение своих слов ведомство опубликовало снятое с воздуха видео. На кадрах видно, что большегрузы окружила огромная толпа. Люди продолжали все прибывать и прибывать.

В пресс-службе заявили, что внимательно изучают этот опасный случай, но отказываться от дальнейшей доставки гуманитарных грузов не намерены.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление Минздрава Газы сообщил, что на месте погибли более 100 человек, около 700 получили ранения. Собеседники журналистов заявили, что ответственность за большое количество жертв лежит на израильской армии, которая открыла огонь по стоящей за гуманитарной помощью очереди.

Работающий на месте репортер телеканала Исмаил аль-Гуль добавил, что после стрельбы в толпу въехали израильские танки. Министерство иностранных дел Палестины назвало гибель жителей Газы «хладнокровной резней».

Число погибших в секторе Газа с начала нового витка палестино-израильского конфликта увеличилось до 29 954 человек. В Минздраве анклава отметили, что это только погибшие в результате обстрелов. Гуманитарную ситуацию на территории назвали близкой к катастрофе.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
29 февраля 2024, 21:00
«Прямая угроза». Захарова оценила заявление Пентагона о войне России и НАТО
РИА «Новости»
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После громкого заявления министра обороны США Ллойда Остина мир увидел, что агрессором является Вашингтон. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон», - подчеркнула она.

Глава Пентагона ранее заявил, что после поражения ВСУ конфликт на Украине не остановится, а приведет к реальному столкновению России и НАТО. По словам Остина, подобное развитие событий вполне реально на фоне успешного продвижения ВС России на протяжении последних недель.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что Россия готова к диалогу, но под сомнение ставятся намерения США, ведь нынешняя американская администрация никогда не скрывала своих враждебных настроений.

США Мария Захарова
29 февраля 2024, 20:51
Путин напомнил о наличии у России мощного оружия
РИА «Новости»
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У России есть оружие, которое способно поразить цели на территории противников страны. Об этом напомнил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, <…> которое может поражать цели на их территории», - подчеркнул он.

Глава государства заметил, что все высказывания Запада, которыми пугают мир, реально грозят конфликтом с использованием ядерного оружия. Последнее, обратил внимание Путин, означает уничтожение цивилизации.

Президент подчеркнул, что возможные интервенты столкнутся с гораздо более трагичными последствиями , чем в прошлом. Он также указал, что из-за действий США и их сателлитов система европейской безопасности фактически исчезла, что в итоге породило риски для всех.

«Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война», - заметил Путин.

Ядерное оружие Международные отношения Оружие Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 20:10
Нидерланды захотели получить от России деньги за крушение МН17
РИА «Новости»
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Нидерланды могут инициировать процедуру взыскания с России платы в виде расходов на устранение последствий катастрофы самолета, выполнявшего рейс MH17. Об этом премьер-министр Марк Рютте сообщил в социальной сети X.

«Счетная палата посчитала расходы, понесенные правительством Нидерландов после крушения рейса MH17. Правительство очень благодарно за этот отчет», - отметил он.

По мнению Рютте, благодаря этому отчету можно составить «обоснованный иск о компенсации в судебном разбирательстве» Нидерландов против России после того, малайзийский Boeing рухнул на территории Донбасса. Крушение произошло в 2014 году.

МИД РФ ранее вызвал посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха. От него потребовали прекратить попытки властей страны возложить на Россию ответственность за катастрофу.

До этого Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина после того, как появились новые результаты Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении MH17.

Катастрофы Рейс MH17 Нидерланды

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