В Армении пожаловались на попытки «затащить» страну в Союзное государство

«Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар, и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета. <...> Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии», - сказал парламентарий.

Депутат заявил, что этот план сорвался из-за парламентских выборов в 2021 году, когда у власти осталось действующее руководство страны. По его словам, за сменой власти последовало бы вступление в Союзное государство с целью защитить страну, но выборы нарушили этот «большой геополитический план».

При этом Симонян ушел от ответа на вопрос, предлагали ли Армении вступить в объединение.

«Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае, для меня это очевидно», - добавил политик.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил полную приостановку членства страны в ОДКБ.